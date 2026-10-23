Cuatro heridos tras atentado terrorista en peaje de Casanare

Un nuevo atentado terrorista se registró durante la madrugada de este viernes 23 de octubre en el peaje de San Pedro de Villanueva, en el departamento del Casanare. En este hecho, cuatro personas resultaron heridas y son atendidas por un equipo médico especializado.

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En varios videos que circulan en redes sociales se logra ver la magnitud de este nuevo hecho de violencia que hoy sacude a Colombia.

Por su parte, el gobernador del Casanare, Cesar Ortiz Zorro, rechazó este hecho de violencia que afectó a la población civil.

“Rechazamos con toda contundencia el atentado ocurrido en el peaje de San Pedro, en el municipio de Villanueva. Estos hechos son inaceptables y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente, la tranquilidad de nuestras familias ni la infraestructura pública y privada de nuestro departamento”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó: “Como gobernador, me desplazo al lugar de los hechos para acompañar a nuestra comunidad y visitar a las cuatro personas afectadas. Asimismo, realizaremos un consejo de seguridad en Villanueva para adoptar medidas inmediatas que permitan avanzar en la identificación y captura de los responsables”.

El mandatario departamental indicó que no se van a dejar intimidar por los violentos que pretenden imponer el miedo: “A los habitantes de Villanueva y a todos los casanareños les digo con claridad: no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes, para garantizar la seguridad y proteger la vida”.

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Ortiz Zorro aprovechó y envió un mensaje a las personas afectadas por este atentado con un carro bomba, mientras que las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

“Expreso mi solidaridad a las personas afectadas, a sus familias y a toda la comunidad de Villanueva. En momentos como este debemos permanecer unidos, acompañarnos y rechazar firmemente cualquier acto de violencia que pretenda alterar la paz de nuestro departamento”, indicó.