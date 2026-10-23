El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anticipa una jornada marcada por las lluvias en buena parte de Colombia.

El Niño no afectará a toda Colombia por igual: así cambiará el clima en cada región

¿En qué regiones lloverá más?

Región Caribe

Durante la mañana predominará el tiempo seco, con posibles lluvias de moderada intensidad en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el golfo de Urabá.

Sin embargo, para la tarde, la noche y la madrugada siguiente se esperan lluvias moderadas a fuertes, con probables tormentas eléctricas sectorizadas en áreas marítimas cercanas a los golfos de Morrosquillo y Urabá.

También se pronostican precipitaciones en el centro y sur de La Guajira; el norte, occidente y sur del Cesar; el oriente y sur del Magdalena, especialmente en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además, en sectores de Bolívar, Sucre y Córdoba, particularmente cerca de La Mojana.

En el norte y sur del Atlántico podrían registrarse lluvias ligeras a moderadas.

Región Pacífica

El Ideam prevé lluvias moderadas a fuertes durante la jornada, acompañadas de posibles tormentas eléctricas en sectores del norte, oriente y sur del Chocó, así como en el norte, centro, sur y occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En otras áreas de estos departamentos se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Región Andina

Aunque durante la mañana predominará el tiempo seco, con algunas lluvias puntuales, las condiciones podrían cambiar durante la tarde y la noche.

El pronóstico contempla lluvias moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en sectores de Norte de Santander, especialmente en inmediaciones de El Catatumbo; Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, norte del Tolima y zonas del norte y occidente de Boyacá y Cundinamarca.

En el Huila y otras áreas de la región también podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas.

Región Orinoquía

En esta región se pronostican lluvias moderadas a fuertes, con posibles tormentas eléctricas en amplios sectores del oriente, centro y occidente del Meta y Vichada.

En otros puntos de la Orinoquía, incluidos sectores del piedemonte llanero, se esperan precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Región Amazonia

Durante la mañana podrían predominar las condiciones secas, aunque no se descartan lluvias puntuales.

Para la tarde y la noche, el Ideam prevé precipitaciones moderadas a fuertes y posibles tormentas eléctricas en el norte, centro y occidente de Guaviare y Caquetá, el oriente y occidente de Putumayo y zonas del piedemonte amazónico.

En áreas intermedias de la región se estiman lluvias de menor intensidad.

Tarde lluviosa en la capital. Imagen de referencia. Foto: Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

Durante la mañana se esperan intervalos de tiempo seco, aunque el cielo tendrá variaciones en la nubosidad.

En la tarde se prevé un cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en amplios sectores de la ciudad.

Entre las localidades señaladas en el reporte están Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima rondará los 20 °C.

Para la noche persistirán las condiciones nubladas, con lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. En otros sectores también podrían registrarse lloviznas esporádicas.