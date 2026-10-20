El l Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, pronostica lluvias en varias regiones de Colombia durante este martes 20 de octubre.

Algunas precipitaciones podrían alcanzar intensidades moderadas y localmente fuertes en sectores del Caribe, Pacífica, Andina y Orino quía, especialmente durante la tarde y la noche.

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Regiones en las que lloverá hoy martes 20 de octubre

Región Caribe

Durante la mañana se esperan lluvias entre ligeras y moderadas en el Urabá antioqueño, el suroccidente de Córdoba, el sur de Bolívar y la plataforma marítima del suroccidente de la cuenca del mar Caribe.

También podrían presentarse lluvias ocasionales en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.

En la tarde y la noche continuarían las precipitaciones en amplias zonas de la región.

Los mayores acumulados se estiman en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira, el sur del Atlántico, el norte de Bolívar y amplios sectores del norte de Cesar.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo ligeramente a parcialmente nublado, con lluvias ligeras ocasionales durante la mañana y al inicio de la tarde.

Región Pacífica

En la mañana se pronostican lluvias entre ligeras y moderadas sobre la plataforma marítima, además de lloviznas ocasionales en amplias zonas de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Para la tarde y la noche se espera un aumento de la nubosidad, acompañado de lluvias moderadas y localmente fuertes en amplios sectores de los cuatro departamentos.

Región Andina

Durante la mañana podrían presentarse lluvias entre ligeras y moderadas en el occidente de Norte de Santander, el norte de Santander, sectores del nororiente y noroccidente de Antioquia y el piedemonte llanero de Boyacá.

También se esperan algunas lloviznas en el Eje Cafetero, zonas dispersas de Tolima y el occidente de Cundinamarca.

En horas de la tarde y la noche, las precipitaciones podrían intensificarse en el sur de Santander, el norte de Boyacá, el occidente de Cundinamarca y el Eje Cafetero, incluidos sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío.

Durante la noche también podrían registrarse lluvias de menor intensidad en áreas de Norte de Santander, el occidente de Tolima y Huila.

Región Orinoquía

En la mañana se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en el oriente de Arauca y Vichada, mientras que en Meta y Casanare podrían registrarse precipitaciones de menor intensidad.

En la tarde, las lluvias podrían ser moderadas y localmente fuertes en Casanare, Arauca y el oriente de Meta.

Para la noche, se estima que continúen principalmente en el oriente de Meta, el sur de Casanare y Vichada.

Región Amazónica

Durante la mañana podrían presentarse lloviznas ocasionales en amplios sectores de Caquetá, Guaviare y Guainía.

En la tarde y la noche se espera un incremento de la nubosidad, con precipitaciones entre ligeras y moderadas en amplios sectores del piedemonte amazónico de Putumayo y Caquetá, así como en áreas dispersas de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Cielo nublado y cpon lluvias en Bogotá. Foto: Getty Images/iStockphoto

En que zonas lloverá en Bogotá

De acuerdo con el pronóstico del convenio Ideam-Idiger, la capital tendrá cielo parcialmente nublado durante la mañana, con posibilidad de lluvias ligeras en Usme y Sumapaz.

En la tarde se espera cielo parcial a mayormente nublado. Las lluvias ligeras podrían presentarse en Suba, Usaquén, Chapinero, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada será de 20 °C.

Para la noche se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas en Suba, Bosa y Sumapaz.

El pronóstico contempla condiciones variables a lo largo de la jornada, tanto en Bogotá como en las diferentes regiones del país, con precipitaciones que podrían aumentar de intensidad durante la tarde y la noche en varias zonas.