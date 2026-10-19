El Sena pide ayuda para buscar a reconocido docente que desapareció en Pasto, esto se sabe

Las oficinas del Sena en fueron tomadas por la angustia luego de que se conociera sobre la desaparición del coordinador del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, en Bogotá, Gustavo Beltrán Macías.

El profesor Beltrán fue visto por última vez el domingo 18 de octubre, hacia las 6:47 p. m. en la carrera 30 No. 20-45, en la avenida Los Estudiantes, en el norte de Pasto, Nariño.

“Con cerca de 30 años de trayectoria en el SENA, actualmente se desempeña como coordinador académico del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, en Bogotá. Se encontraba en Pasto cumpliendo una agenda de capacitación convocada por la Escuela Nacional de Instructores”, explicó el Sena en un comunicado en el que pidió ayuda para encontrarlo.

Gustavo Beltrán Macías, docente del Sena en Bogotá que desapareció en Pasto, Nariño. Foto: Suministrado a Semana

“Solicitamos fortalecer las acciones para establecer su paradero e invitamos a los medios de comunicación y a la ciudadanía a compartir esta información”, añadieron.

Quien tenga información sobre el paradero del profe Beltrán puede comunicarse con el Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, en Nariño al celular: 314 213 0062.

El domingo, el profesor vestía un pantalón azul y camisa oscura y zapatos negros.

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El Sena brindó información que podría permitir su identificación, por ejemplo, que presenta una particularidad al caminar a raíz de una patología en su cadera.

También señaló que el profesor, de 65 años de edad, portaba una cadena de oro en el cuello.

Aunque por ahora, las autoridades no han dado información oficial sobre las hipótesis de la desaparición del profesor Beltrán, una de las hipótesis es que el posible hurto de su cadena en esa ciudad podría estar relacionado.

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En septiembre, la Alcaldía de esa ciudad había anunciado resultados positivos en materia de seguridad debido al fortalecimiento de algunas medidas para proteger a sus ciudadanos.

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En el primer mes de gobierno de Abelardo De La Espriella, anunció esa entidad territorial, se había logrado capturar a 284 personas, además de incautaciones de estupefacientes y la recuperación de vehículos, motocicletas y celulares.

“Más de 7 kg de cocaína incautados, más de 31 kg de bazuco 20 motocicletas y 7 vehículos recuperados 54 celulares recuperados. Desde la Alcaldía de Pasto se fortalece el trabajo articulado con la Policía Nacional para mejorar la seguridad en la zona urbana y rural”, señalaron.