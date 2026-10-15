Proyecto de formación en inglés de Aldesarrollo llegó a 235 docentes de 11 municipios del Quindío

La iniciativa para fortalecer las competencias comunicativas en inglés llegó a 235 docentes de 11 municipios no certificados del Quindío y a 27 instituciones educativas del departamento. La iniciativa, ejecutada en Armenia y financiada con recursos del Sistema General de Regalías, buscó mejorar las capacidades pedagógicas de los maestros para la enseñanza de una segunda lengua.

El director de Aldesarrollo, Omar Flórez, destacó la culminación del proyecto y señaló que la entidad mantiene su compromiso con la ejecución de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación y al desarrollo social.

Aldesarrollo fortalece la enseñanza del inglés en el Quindío: 235 docentes capacitados en 11 municipios. Foto: Suministrada / Aldesarrollo - API

El programa estuvo dirigido tanto a licenciados en lenguas extranjeras como a docentes de otras áreas que imparten clases en instituciones educativas urbanas y rurales. Su objetivo fue brindarles herramientas metodológicas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés en las aulas.

La estrategia incluyó jornadas de capacitación para los maestros y actividades lúdico-pedagógicas con los estudiantes. A través de juegos, ejercicios de interacción y recursos tecnológicos, se desarrollaron espacios participativos para practicar el idioma y fortalecer las habilidades comunicativas.

Durante el informe de cierre, la secretaria de Educación del Quindío, Ángela Marín, resaltó los aportes del proyecto en formación académica, fortalecimiento metodológico y herramientas para el trabajo pedagógico. Estos recursos permitirán a los docentes desarrollar estrategias para la enseñanza de una segunda lengua.

Por su parte, Flórez reafirmó el compromiso de Aldesarrollo con la ejecución de proyectos que generen resultados para las comunidades y contribuyan al fortalecimiento de la educación. También señaló que la entidad continuará trabajando como aliada estratégica en la implementación de iniciativas, con énfasis en el uso eficiente de los recursos públicos y su impacto en el desarrollo social del país.

Con la finalización del programa, se cierra un proceso de formación dirigido a docentes de distintos municipios del Quindío, con el propósito de fortalecer las prácticas pedagógicas para la enseñanza del inglés y contribuir a las oportunidades educativas de niños, niñas y jóvenes.