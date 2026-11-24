El Ministerio de Defensa se pronunció después de lo que fue el atentado con un carro bomba en contra de la Gobernación del Meta, en pleno centro de la ciudad de Villavicencio. El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la noche de este lunes, 23 de noviembre, y dejó por lo menos 23 personas heridas.

Este es el primer reporte oficial sobre el atentado contra la Gobernación del Meta

A través de su cuenta de X la entidad rechazó de manera categórica la acción terrorista, que hasta el momento no se sabe por cuál grupo fue perpetrada.

“El uso indiscriminado de explosivos en un entorno urbano, poniendo en grave riesgo la vida y la integridad de la población civil y afectando bienes protegidos, es un acto cobarde que vulnera flagrantemente los derechos humanos y el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, señaló.

La cartera indicó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ya desplegaron todas las capacidades operativas y de inteligencia en la zona.

Asimismo, dejó en claro que este crimen no lo dejarán pasar por alto e irán tras la pista de los responsables. “No habrá tregua contra los violentos: iremos tras los autores materiales e intelectuales de este hecho”, dijo.

“Nuestra solidaridad total con los habitantes de Villavicencio, con las autoridades departamentales y con todo el pueblo metense. ¡El Estado no cederá ante el terror!“, agregó.

Además de las 23 personas heridas, las autoridades confirmaron que el carro bomba dejó graves daños materiales en por lo menos 500 metros desde donde fue la detonación.

Cámara de seguridad captó el momento del atentado terrorista a la Gobernación del Meta, en Villavicencio

En una cámara de seguridad del sector se observa el momento en el que fue detonado el automóvil justo cuando otros vehículos pasaban por el sitio.

El presidente Abelardo De La Espriella rechazó lo ocurrido en un mensaje en su cuenta de X. “Gracias a Dios, hasta el momento, no se registran víctimas mortales en el atentado terrorista perpetrado en Villavicencio”, escribió.

Momento del atentado a la gobernación del Meta, en Villavicencio. Foto: Redes sociales

“A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, añadió.