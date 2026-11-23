Durante años, el desabastecimiento de gasolina, ACPM y gas en cilindros afectó las actividades económicas del suroccidente colombiano. En Nariño, la situación obligaba a miles de familias a realizar filas de hasta dos o tres días para abastecerse de combustible. Sin embargo, la entrada de combustible por vía marítima modificó esta dinámica.

Puerto de Tumaco aumenta movilización de combustibles y supera los 762.000 barriles en 2026

La historia de ese proceso quedó registrada en un documental presentado por la Sociedad Portuaria Tumaco Pacific Port, disponible en YouTube, que recoge los cambios en la operación de la terminal y su impacto en la seguridad energética del departamento.

A través de imágenes de archivo y testimonios de ciudadanos, transportadores, líderes gremiales y autoridades marítimas, la producción explica cómo la articulación entre el sector privado, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la Gobernación de Nariño, la Dirección General Marítima (DIMAR) y la DIAN permitió establecer una ruta de abastecimiento por vía marítima.

Uno de los cambios documentados fue la reducción de los tiempos logísticos. Los recorridos terrestres desde el interior del país, que podían tomar hasta cinco días y atravesaban sectores como la Vía Panamericana en el Cauca, fueron reemplazados por operaciones que se realizan en dos o tres horas en planta.

Entre enero y agosto de 2026, la terminal movilizó más de 762.000 barriles de gasolina y diésel, un volumen 57,8 % superior al registrado durante todo 2025, cuando se movilizaron 483.000 barriles.

Desde 2025, el puerto ha realizado 26 operaciones de buques tanque. En junio de 2026 recibió 103.000 barriles en una sola operación, con el respaldo de una capacidad de almacenamiento superior a los 130.000 barriles.

El documental también registra la reducción en el precio de la gasolina para las familias y gremios como el de los mototaxistas, así como el balance de cero derrames de combustible durante las operaciones marítimas.

Además del abastecimiento energético, la producción aborda la reactivación comercial de la terminal, que tiene 122 años de historia. Entre los resultados menciona la exportación de más de 40.400 toneladas de aceite de palma durante el primer semestre de 2026 y el regreso de la flota atunera.

Asimismo, presenta las perspectivas de fortalecimiento del turismo y la próxima llegada de carga en contenedores, con el propósito de conectar al Pacífico nariñense con otros mercados.