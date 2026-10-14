Dos tanqueros abastecerán de combustible a Nariño desde el Puerto de Tumaco, con el arribo de los tanqueros Willard y Alfred N

El Puerto de Tumaco recibió durante el fin de semana al Alfred N, buque de bandera de las Islas Marshall que transportó 91.428 barriles de gasolina y diésel destinados al departamento de Nariño. La nave se suma al Willard, que ya operaba en esta ruta, por lo que ahora son dos los buques dedicados al abastecimiento.

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El combustible llega por cabotaje nacional desde Ecopetrol, a través de la planta de Reficar, en Cartagena. Según la información entregada, la operación aumenta la frecuencia mensual de arribos y acompaña la transición entre las mayoristas Petrodecol y Kamca Energy. Esta última asumirá próximamente un papel central en el Plan de Abastecimiento para el suroccidente colombiano, en el que también participa Primax.

La Capitanía de Puerto de Tumaco acompañó y supervisó el ingreso de la nave y la transferencia de los hidrocarburos. El capitán de fragata Julián Alejandro Salgado, capitán de Puerto de Tumaco, afirmó:

“La autoridad marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Tumaco, acompañó y supervisó las operaciones de ingreso, arribo seguro y transferencia de hidrocarburos transportados a bordo de la motonave Alfred N, de bandera de Islas Marshall. En esta ocasión, la embarcación transportó 91.428 barriles de combustible entre gasolina y diésel, destinados al abastecimiento del departamento de Nariño. La operación se desarrolló de manera segura y sin incidentes reportados, bajo la supervisión de la autoridad marítima, cumpliendo las condiciones de seguridad marítima y de prevención de la contaminación del medio marino. Este primer arribo, en el marco de las operaciones de la empresa mayorista Kamca, representa un avance importante para fortalecer la continuidad y confiabilidad del suministro de combustible en la región del suroccidente colombiano. La Dirección General Marítima reafirma su compromiso con la seguridad de las operaciones marítimas, la protección del medio marino y el desarrollo económico del Pacífico colombiano”.

Se duplica la llegada de buques de combustible al Puerto de Tumaco con el arribo de los tanqueros Willard y Alfred N. Foto: Suministrada - API

Buque ALFRED N: detalle de la carga a descargar

Gasolina: 47.000 barriles (aprox.)

47.000 barriles (aprox.) Diésel: 45.000 barriles (aprox.)

45.000 barriles (aprox.) Total: 91.428 barriles

Ficha técnica y datos del buque

Nombre de la nave: ALFRED N

ALFRED N Bandera: Islas Marshall

Islas Marshall Dimensiones: eslora de 169,06 m | manga de 25,60 m

eslora de 169,06 m | manga de 25,60 m Calado: proa 7,8 m | popa 8,0 m

proa 7,8 m | popa 8,0 m Tonelaje: TRN 6.427 MT | TRB 17.858 MT