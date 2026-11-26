Un violento hecho contra un funcionario de la seccional Cauca de la Fiscalía General de la Nación ocurrió en la mañana de este jueves, 26 de noviembre. Hombres armados habrían acabado con su vida luego de proporcionarle varios disparos con arma de fuego.

La Policía reveló las identidades de los dos patrulleros asesinados en una emboscada en Cauca

A través de un comunicado de prensa, la entidad informó sobre el hecho, al tiempo que condenó el ataque, expresó su solidaridad y envió sus condolencias a los familiares de Harold Fernand Chicaiza Bolaños, víctima del hecho.

Fiscalía General de la Nación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El hombre sería un servidor de la entidad que se encontraba adscrito a la seccional del departamento del Cauca y se desempeñaba como asistente del fiscal.

A propósito de los detalles del hecho, la Fiscalía informó que Harold Fernand Chicaiza Bolaños habría sido atacado con arma de fuego durante la mañana cuando se dirigía a realizar sus funciones en el municipio de Balboa.

De igual manera, la entidad señaló que conformó un equipo especializado de investigación, integrado por la Policía Nacional; los fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales; el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección Seccional Cauca, para esclarecer con claridad cómo sucedieron los hechos y capturar a los responsables del acto.

El hecho se suma a recientes atentados en Cauca contra policías

Un violento ataque contra dos uniformados de la Policía se registró el miércoles, 25 de noviembre, en Padilla, en el departamento del Cauca. Una unidad conformada por seis uniformados fue emboscada sobre la vía y atacada con ráfagas de fusil.

En su momento, la institución declaró sobre el hecho: “La Policía lamenta profundamente y rechaza categóricamente el asesinato de nuestros patrulleros de Policía Kevin David Torres Berdugo y Bairón Jesús Riascos Murillo, víctimas de un ataque armado perpetrado hacia las 10:10 de la mañana de este miércoles, 25 de noviembre, en el sector El Chamizo, jurisdicción del municipio de Padilla, Cauca”.