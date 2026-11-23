Una cámara de seguridad captó este lunes, 23 de noviembre, en horas de la noche el momento en el que un carrobomba explotó y destruyó parte de la Gobernación del Meta, en pleno corazón de Villavicencio.

El hecho, según balances preliminares, dejó 19 personas lesionadas, entre ellas cinco guardas de seguridad de la Gobernación del Meta.

El presidente, Abelardo De La Espriella, aseguró el atentado no dejó personas muertas.

“Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio. A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Juro que los haré pagar: este atentado no quedará impune”, escribió De La Espriella en X.

Atentado terrorista en Villavicencio, Meta, habría sido realizado por las disidencias de las Farc. Foto: Montaje SEMANA.

“Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder. ¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes", añadió.

Según Policía del Meta, “se tiene conocimiento de por lo menos 19 personas lesionadas y no se reportan víctimas fatales. Sin embargo, se registran múltiples daños materiales en edificaciones aledañas”.

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La Defensoría del Pueblo condenó lo ocurrido y manifestó que este hecho “se suma a los graves hechos de violencia registrados en los últimos días en el país. Rechazamos enérgicamente estos hechos y otros que se han presentado en estos días y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Villavicencio y del departamento del Meta”.

“El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos. Exigimos a todos los grupos armados el respeto irrestricto del Derecho Internacional Humanitario, el cese de las acciones en contra de la población y bienes civiles. No hay justificación alguna para estos hechos. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a esclarecer con prontitud lo ocurrido, identificar a los responsables y adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos como este se repitan”, dijo.

El atentado se dio hacia las 9:30 p. m. de este lunes en inmediaciones del Parque de los Libertadores, justo al frente de la gobernación del Meta, la catedral y la calle de las Talabarterías.

“Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia. No puede haber impunidad. Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”, dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés.

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“En este momento mi prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar. Estamos verificando las afectaciones y entregaremos un balance tan pronto contemos con información confirmada”, agregó.