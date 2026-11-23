La gobernadora del Meta, Rafaela Cortez, se pronunció a través de sus redes sociales tras el atentado terrorista en Villavicencio, que deja un saldo parcial de seis personas heridas.

Atentado en Villavicencio: primeras hipótesis de autores materiales apuntan a disidencias de las Farc

“Esta noche fue atacada con explosivos la sede de la Gobernación del Meta. Mi condena absoluta a este gravísimo hecho criminal, que atenta contra la vida, la institucionalidad y la tranquilidad de nuestro departamento”, dijo la mandataria.

Asimismo afirmó que: “Identificaremos a quienes planearon y ejecutaron este atentado, vamos a perseguirlos, capturarlos y hacer que respondan ante la justicia. No puede haber impunidad. Como gobernadora actuaré con toda la autoridad, firmeza y determinación que exige la defensa de nuestra gente y del Estado. No conseguirán doblegarnos”.

Además, precisó que están evaluando las afectaciones: “En este momento mi prioridad es proteger la vida de nuestros funcionarios y de todas las personas que se encontraban en el lugar. Estamos verificando las afectaciones y entregaremos un balance tan pronto contemos con información confirmada”.

“Agradezco al presidente @ABDELAESPRIELLA su respuesta inmediata y el respaldo del Gobierno Nacional. Estamos coordinando con los organismos de socorro, @FuerzasMilCol, @PoliciaColombia y @FiscaliaCol la atención de la emergencia y el esclarecimiento de los hechos”, recalcó la gobernadora.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, hace presencia en el lugar del atentado contra la Gobernación este lunes en la noche. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/7MTmnwL0Ir — Revista Semana (@RevistaSemana) November 24, 2026

En un segundo mensaje, la gobernadora afirmó que ya habló con el presidente Abelardo De La Espriella. “Acabo de hablar con el presidente Abelardo De La Espriella, @ABDELAESPRIELLA. Su respaldo siempre ha sido total y hoy, más que nunca, en el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete. Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y será firme, inmediata y contundente”, dijo la mandataria en su cuenta de X.

La gobernadora agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido. “Agradezco a las autoridades y a los organismos de socorro por su rápida y efectiva reacción, y a mis colegas gobernadores por su preocupación, solidaridad y mano amiga. Hoy más que nunca debemos permanecer unidos en defensa de nuestras instituciones”.

“Me encuentro a esta hora al frente de la situación, junto con @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, coordinando las acciones de atención y seguridad. Muy pronto entregaremos un balance preliminar con información verificada. Nuestra prioridad es evitar nuevos ataques, proteger la vida de nuestra gente, esclarecer lo ocurrido y garantizar que este atentado no quede impune”, agregó.

El artefacto, según fuentes consultadas por SEMANA, explotó hacia las 9:30 p. m. en inmediaciones de una panadería en la esquina en la que están la tradicional calle de las Talabarterías y la Catedral de Villavicencio.

El estruendo provocó daños en la estructura del edificio de la Gobernación del Meta, en los inmuebles aledaños y en varios vehículos.

Parcialmente se habla de dos personas lesionadas que han sido atendidas por los organismos que estaban en esa zona céntrica de Villavicencio.

“Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

De La Espriella considera que se trataría de una arremetida de los criminales por los ataques contundentes que ha dado la fuerza pública a los criminales recientemente. “El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz”, dijo.

De La Espriella aclaró que no conversará con esas estructuras. “Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo”, agregó.