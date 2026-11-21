Los 160 atletas nacionales e internacionales que se concentraron en la pista del Estadio Bello Horizonte–Rey Pelé de Villavicencio, los pasados 11 y 12 de abril, para competir en la Copa Sudamericana de Semifondo y Fondo, marcaron un antes y un después en la historia deportiva del Meta. Contrario a lo que ocurría años atrás, hoy el departamento cuenta con escenarios capaces de recibir eventos de relevancia continental.

Este acontecimiento significó una transformación enorme, reflejo del esfuerzo decidido del Meta por fortalecer su presencia en eventos nacionales e internacionales, la formación de nuevos talentos y el reconocimiento del deporte como un instrumento de desarrollo que educa, disciplina y ayuda a convivir en paz.

Bajo el liderazgo de Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND), la región ha impulsado, a través del Instituto de Deporte y Recreación del Meta (Idermeta), una agenda que combina inversión, aprovechamiento de escenarios, preparación de atletas y promoción de eventos. Su objetivo primordial, enfatizó Cortés, es que los resultados no se limiten a las medallas, sino que se traduzcan en oportunidades para los niños, los jóvenes, las familias y las comunidades de los 29 municipios.

El avance más significativo se refleja en la modernización de los escenarios, que ya están listos para competencias de talla mundial. Muestra de ello fue la Copa Meta 65 Años Cosat Grado 1, realizada en el Parque Sikuani, que reunió a 240 tenistas de 12 países, en la que se disputaron más de 170 partidos y convocó a cerca de 600 asistentes diarios.

Lo cierto es que cada delegación que participa moviliza visitantes, hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios, lo cual amplía las posibilidades de crecimiento del turismo deportivo y fortalece la proyección económica local. De esta manera, la apuesta departamental es consolidar una agenda permanente de grandes competencias, aprovechar su infraestructura y convertir el deporte en otro de los motores del desarrollo regional.

Infraestructura para competir

Uno de los principales activos del Meta es su red de escenarios deportivos, fortalecida mediante siete proyectos estratégicos que suman una inversión de 197.127 millones de pesos. Las obras, financiadas con una importante destinación de recursos, ya fueron culminadas y entregadas.

Entre ellas sobresalen los coliseos multipropósito y las pistas de atletismo y patinaje de la Villa Olímpica, los escenarios del Parque Sikuani, la cancha de fútbol del estadio del barrio La Esperanza de Villavicencio, la Villa Olímpica de San Martín y el Complejo Deportivo de Cabuyaro. Además, las Piscinas Olímpicas, el Coliseo Álvaro Mesa Amaya y otros espacios destinados al entrenamiento, la formación y las competencias.

A lo largo de 2026, la Gobernación incorporó 3.883 millones de pesos en dotación deportiva especializada, destinada a mejorar la práctica de diferentes disciplinas. Así mismo, según un reporte del Idermeta entregado al Ministerio del Deporte, son 22.000 los deportistas que se atienden en conjunto en estos escenarios.

Al respecto, Cortés recalcó que las grandes inversiones deportivas deben tener una función permanente: “Recibir competencias, fortalecer las ligas, apoyar las escuelas de formación y ofrecer espacios de bienestar a las comunidades para transformar las vidas de niños, jóvenes y familias que interactúan en los programas deportivos”.

Uno de los principales activos del Meta es su red de escenarios deportivos, fortalecida mediante siete proyectos estratégicos que suman una inversión de 197.127 millones de pesos. Foto: Gobernación del Meta - API

Los beneficiados

En 2025, según cifras de la Gobernación, 13.364 niños, niñas y adolescentes estuvieron vinculados a procesos de formación deportiva, mientras que más de 46.000 personas participaron en programas de actividad física y recreación. El pasado mes de octubre, el Festival Talento Meta–Idermeta reunió a 2.170 niños y adolescentes de 17 municipios, quienes compartieron jornadas de competencia, integración y formación en distintas disciplinas.

Igualmente, el programa Talento Llanero, impulsado por Idermeta y la Gobernación, ha promovido alianzas para ampliar estas oportunidades. Llaneros Fútbol Club es uno de los mejores ejemplos; permitió que 600 niños, niñas y adolescentes de diez municipios recibieran entrenamiento, acompañamiento médico-deportivo e implementación especializada.

En ese sentido, los espacios comunitarios también han estado en el radar del mejoramiento. Mediante la figura de Convenios Solidarios con las Juntas de Acción Comunal, Idermeta completó una primera etapa de 24 escenarios recreodeportivos revitalizados y estructuró una estrategia para alcanzar 75 intervenciones en 18 municipios.

En los ojos del mundo

El crecimiento deportivo del departamento se aprecia sobre todo en los resultados de sus atletas. En 2026, Hugo Fernando Montes conquistó tres medallas de oro y estableció dos récords panamericanos en levantamiento de pesas durante una competencia realizada en México.

En natación sobresale Frank Sebastián Solano con resultados internacionales que lo han convertido en uno de los referentes de la disciplina. En paraatletismo, Xiomara Saldarriaga fue medallista paralímpica en París 2024. En ese camino, también se destaca Yiset Magali Jiménez, campeona nacional de lanzamiento de jabalina, y una nueva generación de deportistas en disciplinas como taekwondo, tiro con arco, boxeo y patinaje que, seguramente, seguirán compitiendo por el mundo.

¿Y qué decir del deporte paralímpico? Este año una delegación de 31 atletas del Meta consiguió 26 medallas en un clasificatorio nacional: cinco de oro, 11 de plata y 10 de bronce. Estos resultados forman parte de procesos de preparación que requieren acompañamiento continuo. En 2025, por ejemplo, Idermeta respaldó a 1.096 deportistas de alto rendimiento y entregó 755 incentivos económicos.

Finalmente, la gobernadora precisó que, a través de Idermeta y del programa Altos Logros, actualmente se trabaja con las ligas deportivas para brindar acompañamiento técnico, médico, psicológico y logístico. Para ello, se cuenta con profesionales de medicina deportiva, fisioterapia, nutrición, preparación física y seguimiento metodológico.