A Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, le resulta fácil recordar su época como jugadora de baloncesto. Le basta poner su mano derecha abierta a la altura de los ojos y ver su meñique desviado para remontarse a otro tiempo. “Una vez me tiraron el balón muy duro y así me quedó el dedito”, contó sonriente. El baloncesto marcó buena parte de su infancia en Sincé, municipio de Sucre. Era una de las más altas de su equipo del colegio y le gustaba lanzar.

Este deporte la llevó a conocer mejor su departamento. El primer viaje a competir fue en el bus escolar rumbo a Corozal, a unos 30 minutos de Sincé. Después hubo más partidos: en casa, en Sincelejo o donde el entrenador dijera. “Esa experiencia quedó en mi mente y en mi corazón. Me inspiró por la emoción que produce el juego y la disciplina que se requiere. Por eso le apunto tanto al deporte”, recalcó García Montes.

Luego del colegio, se inclinó por estudiar bacteriología. Quizá el deporte habría ocupado un lugar más importante en su vida si en su momento hubiera coincidido con una mayor infraestructura y un apoyo más sólido por parte del departamento. Desde que asumió la Gobernación en 2024, ha trabajado para crear los incentivos que ella no tuvo y permitir que los jóvenes talentos de su tierra sueñen con llegar al alto rendimiento.

De hecho, durante su mandato se han invertido casi 2.000 millones de pesos para respaldar a 350 atletas de Sucre, y unos 1.600 millones de pesos destinados a programas misionales de recreación y actividad física. Pero la apuesta deportiva del departamento no se limita a los Juegos Nacionales y Paranacionales, que organizará en noviembre de 2027, ni a los Juegos Juveniles que albergará en 2028.

También busca fortalecer la preparación de sus representantes para estas competencias y sentar las bases para formar a los campeones sucreños del mañana: “Detrás de cada medalla hay cientos de niños que encontraron en una cancha un proyecto de vida”.

Hoy Sucre está apostando fuerte por sus deportistas…

LUCY GARCÍA MONTES: Así es. Queremos que nuestros deportistas sean protagonistas en estos Juegos Nacionales y Paranacionales 2027. Con nuestra asamblea departamental creamos una nueva ordenanza para ampliar la capacidad económica destinada a respaldar a nuestros jóvenes y a sus entrenadores, para que así tengan más oportunidades en el alto rendimiento. Nosotros tenemos unos talentos muy importantes. Por eso, con más apoyo, están pudiendo ser más competitivos a nivel nacional. Nuestro compromiso es que ningún deportista de Sucre se quede sin un clasificatorio por falta de recursos.

¿El apoyo trasciende el ámbito económico?

L.G.M.: Sí, también hay apoyo en estudio, indumentaria, implementos, entrenadores contratados y atención médica. Quisiéramos poder llegar al ciento por ciento de las personas. Pero igual hemos crecido mucho en ese campo de apoyo a nuestros jóvenes. Una prueba de ello es que antes teníamos una importante fuga de talento: muchos jóvenes se iban a otros departamentos para poder competir. Y hemos disminuido ese porcentaje de jóvenes que se van. El objetivo es que el talento sucreño se forme, se recupere y compita en casa.

¿Cómo se está fortaleciendo a la comunidad de entrenadores?

L.G.M.: Antes eran personas que empíricamente se dedicaban a formar a los jóvenes. Hoy ya hemos hecho convenios, y a través de esas formaciones han estudiado, se han graduado y tienen esa capacitación para ayudar a nuestros atletas. Además, se les abren espacios para poder trabajar en otros campos, no solamente en lo público, sino también en lo privado.

¿Qué estrategias existen para que las oportunidades no se concentren solo en Sincelejo?

L.G.M.: En este cuatrienio, Inder Sucre ya intervino escenarios en Corozal, San Marcos, Sincé, Tolú y Sincelejo, y dejó diseños listos en San Juan de Betulia, El Roble y Manica. La oferta se organiza por nodos subregionales, de modo que un niño de La Mojana, San Jorge, Montes de María o La Sabana tenga ruta de formación cerca de su casa.

Lucy García Montes, gobernadora de Sucre. Foto: Guillermo Torres Reina

¿En qué deportes quiere consolidarse Sucre a largo plazo?

L.G.M.: En los que ya hay tradición, resultados e infraestructura: béisbol y sóftbol, disciplinas de combate y de pelota, regatas artesanales en el Golfo de Morrosquillo y deporte paralímpico. Además, en atletismo, karate y surf se viene realizando un buen proceso.

El próximo año serán sede, junto a Córdoba, de los Juegos Nacionales y Paranacionales. ¿Cómo se están preparando?

L.G.M.: Estamos construyendo nuestra primera Villa Olímpica con una inversión de 75.000 millones de pesos aproximadamente. Se están construyendo dos fases. La primera es el Coliseo de combate y la segunda, el Coliseo de pelota. Además, en Sincelejo estamos remodelando el estadio de fútbol Arturo Cumplido, con una inversión superior a 15.000 millones de pesos.

Se habla mucho del entorno y la locación estratégica de la villa…

L.G.M.: Escogimos un lugar especial: en el corredor desde Sincelejo hacia el Golfo de Morrosquillo, que es el sector turístico más importante para nosotros. Cuando nos unimos con Córdoba para ser sede, la propuesta que presentamos fue organizar unos Juegos sostenibles y rodeados de naturaleza. Y queremos que nuestra naturaleza sea valorada a través de estos Juegos. En Sucre tenemos nuestro turismo de sol y playa, que es el Golfo de Morrosquillo. Está Coveñas, Tolú. También Montes de María con una vegetación muy importante. Tenemos nuestra Mojana, La Sabana. Hay una ruta cultural, turística y gastronómica importante unida a estos Juegos.

Esta villa seguramente los ayudará a evitar la fuga de talentos…

L.G.M.: Correcto. Estamos apuntándole a que esos jóvenes que se nos iban, encuentren el escenario donde practicar, algo que antes no existía. La villa será el escenario para que nuestros atletas puedan entrenarse durante toda su vida deportiva.

¿Cómo garantizar que la villa se use óptimamente después de los Juegos Nacionales?

L.G.M.: Estamos construyendo un modelo de sostenibilidad pensado para después de los Juegos. El departamento será el primer responsable. También los municipios que ahí convergen. Además, estamos estableciendo convenios con cajas de compensación familiar y universidades para que la villa sea sostenible y, sobre todo, más jóvenes puedan participar en sus actividades.

Finalmente, ¿qué significa para Sucre recibir por primera vez estos Juegos?

L.G.M.: Esperamos que nos den mucha visibilidad a nivel nacional, porque entre Córdoba y Sucre estamos esperando 14.000 deportistas. Además, van a venir entrenadores, familiares y personas que hacen parte de la organización. Mucha gente visitará por primera vez nuestro departamento. En lo deportivo, sueño con que este sea el inicio de una proyección muy grande para Sucre y el punto de partida para convertirnos, en unos años, en un departamento líder, competitivo y reconocido en toda la nación.