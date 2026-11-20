Durante los últimos 90 días, el departamento del Tolima ha enfrentado un panorama complejo, marcado por diferentes situaciones que han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la resiliencia de sus comunidades. Los desastres naturales, especialmente los incendios forestales y el enjambre sísmico, han generado preocupación en el territorio, afectando la tranquilidad de sus habitantes y planteando importantes desafíos en materia de prevención, atención de emergencias y gestión del riesgo.

A este escenario se suma la compleja situación de orden público derivada de los ataques de grupos disidentes en diferentes poblaciones del sur del departamento, hechos que han impactado la seguridad y la tranquilidad de las comunidades. El acompañamiento del Gobierno nacional ha sido fundamental, con una respuesta institucional orientada a atender las necesidades del territorio y respaldar a las autoridades locales.

Estos esfuerzos reafirman la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno para superar las dificultades, proteger a la población y avanzar hacia la recuperación y estabilidad del Tolima. El departamento busca convertir su ubicación, producción agropecuaria y paisajes en inversión y empleo. Sin embargo, para llegar a ese punto, trabaja primero en fortalecer su seguridad y conectividad. Con 1,39 millones de habitantes y más de 47.000 empresas, el Tolima es la décima economía departamental y la segunda de la región central, después de Antioquia, destacó Juan Manuel Alvarado, director de Invest in Tolima.

Por los corredores de Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Putumayo, que atraviesan la región, se moviliza más del 80 por ciento de la carga nacional. Para Efraín Valencia, presidente del Comité Intergremial, hay oportunidades en comercio, logística, construcción, turismo y energías renovables dado que el departamento ocupó el puesto 12 entre 33 territorios evaluados en el Índice Departamental de Competitividad 2026, y alcanzó el quinto lugar nacional en el Índice de Competitividad Turística 2025.

“El verdadero desafío está en aprovechar estas ventajas para impulsar proyectos que generen empleo, valor agregado y desarrollo en los diferentes municipios”, sentenció. Zulma Esperanza Barrios, directora ejecutiva de Cotelco Tolima y Alto Magdalena, destacó que entre enero y septiembre de 2026 la ocupación hotelera de su capítulo llegó al 56,09 por ciento, frente al 53,88 por ciento nacional, aunque disminuyó respecto al mismo periodo de 2025. Para mantener y ampliar esa demanda, considera necesario fortalecer la conectividad, la infraestructura y la formalización del sector.

Una de las posibilidades para lograrlo está en el turismo de naturaleza. El departamento tiene 8.803 especies observadas, entre ellas cerca de 800 aves, además de páramos como Los Nevados, Las Hermosas, Chilí-Barragán y Huila-Moras, fundamentales para la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad.

Olga Lucía Alfonso Iannini, directora de Cortolima, advirtió que desarrollar esta oferta también implica proteger los ecosistemas. “No se trata únicamente de promover destinos turísticos, sino de garantizar que las actividades de visita se desarrollen en condiciones que favorezcan el reconocimiento, la valoración y la protección del patrimonio natural”, añadió.

Las oportunidades para el Tolima son enormes, pero también los desafíos. Este martes 24 de noviembre, al mediodía, durante el programa El Debate con Yesid Lancheros, director de SEMANA, la gobernadora Adriana Magali Matiz hablará de la ruta que emprendió el departamento para garantizar seguridad, inversión, turismo y gestión del riesgo. No se lo pierda en semana.com y nuestras redes sociales.