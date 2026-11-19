La primera jornada del VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos transcurrió con gran éxito. Este miércoles el encuentro reunió en Plaza Mayor, en Medellín, a expertos nacionales e internacionales alrededor de un riesgo que crece al ritmo de la tecnología: el de los niños y adolescentes expuestos a la violencia sexual en los entornos digitales.

Para Margarita María Gómez Marín, primera dama de Medellín y líder de Tejiendo Hogares, el programa que organiza el encuentro, cada edición deja una lección distinta. “Esta es la sexta versión del congreso y cada vez que estoy acá sigo aprendiendo. Siempre aparecen temas nuevos que nos hacen caer en cuenta de los riesgos que corren nuestros niños. A través del mundo digital, por ejemplo, hay grupos que contactan a niños y adolescentes para someterlos a explotación sexual y comercial. Tenemos que evitarlo a toda costa, que no pase por desconocimiento ni por ignorancia”, recalcó.

El congreso, que en sus dos versiones anteriores reunió a 8.600 personas, busca poner la prevención en el centro de la conversación pública y que lo aprendido en Plaza Mayor llegue a las casas, los colegios y las instituciones que acompañan a las niñas y los niños. Para lograrlo, gira en torno a tres ejes: los entornos digitales y la prevención de riesgos, los vínculos protectores y la corresponsabilidad, y el trauma, el acompañamiento y la restauración. La jornada de este miércoles se concentró sobre todo en el primero.

Margarita Gómez Marín, primera dama de Medellín, durante la inauguración del Congreso. Foto: Diego Andrés Zuluaga

Las pantallas, en la mira

La neuropsicóloga clínica y pediátrica costarricense Carina Castro Fumero, autora del libro Cerebros en desarrollo, abrió el componente académico con una pregunta: ¿cómo están afectando las pantallas la vida de niños y jóvenes? Su respuesta recorrió la salud mental de niños y adolescentes, los controles parentales y las consecuencias del uso excesivo de los dispositivos, que van desde la obesidad hasta las dificultades en el lenguaje y en el desarrollo del cerebro, un órgano que, tal y como explicó, termina de formarse entre los 25 y los 30 años.

Carina Castro Fumero, neuropsicóloga clínica y pediátrica costarricense. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Ese dato fue el que más resonó en Yalila Espitia, una trabajadora social que asistió al encuentro. “Me quedo con la idea de que sí hay que hacer control parental, pero con mucho más cuidado del que estamos acostumbrados. A veces los chicos cumplen 18 años y uno dice que ya son autónomos, pero su cerebro todavía no ha terminado de formarse”, declaró.

Asimismo, Castro volvió sobre sus “cinco nuncas”, la regla que desde hace tiempo les propone a las familias: nunca usar pantallas dos horas antes de dormir, nunca durante las comidas, nunca en reuniones sociales, nunca mientras se estudia o se lee, y nunca para calmar una emoción o un berrinche. La idea, según sus palabras, es que cuando los padres tienen claro cuándo nunca usarlas, les resulta más fácil decidir cuándo sí, elegir contenidos de calidad y poner límites sin culpa.

Espitia, por su lado, coincide: “Mucha gente no es consciente de que no debe tener el celular en la mesa. En muchas casas se les da toda la autonomía a los jóvenes, y deberían insistir más en esos nuncas”.

La última línea de defensa

Más tarde, Daniel Root, agente especial supervisor de la Unidad Operativa de Explotación Infantil del FBI, llevó al auditorio al terreno de las investigaciones. Contó el caso de un piloto comercial estadounidense que viajaba a Filipinas para abusar de menores con ayuda de mujeres que identificaban a las víctimas, negociaban precios y coordinaban los encuentros.

Tras arrestarlo en Estados Unidos, los agentes se hicieron pasar por clientes —con un oficial filipino como supuesto conductor— para capturar a las facilitadoras, y los dispositivos incautados destaparon una red mucho más amplia. “Rara vez estas personas actúan solas. Detrás suele haber facilitadores, intermediarios y otros que se benefician económicamente de la explotación. Cuando trabajamos juntos, podemos identificar y desmantelar toda la red”, señaló.

Daniel Root, agente especial supervisor de la Unidad Operativa de Explotación Infantil del FBI. Foto: Diego Andrés Zuluaga

En otro momento, habló de un residente de Estados Unidos acusado de delitos sexuales contra menores cometidos en Tanzania, que fue localizado en Medellín gracias a una notificación roja de Interpol y enviado a su país para responder ante la justicia. La ciudad colombiana, aseguró, ha sido un aliado en esa tarea.

Ahora bien, el tramo más conmovedor de su charla no tuvo que ver con capturas. Root y su esposa son padres de acogida —han recibido en su casa a niños que se quedan tres días y a otros que se quedan dos años—, y allí rige una regla sencilla: que nadie se mete en problemas por pedir ayuda.

Desde esa experiencia, el agente invitó a los padres a no confiar solo en los controles parentales. “Pueden pasar horas instalándolos, y creo que deberían hacerlo, pero muchos niños simplemente encontrarán otro teléfono o le pedirán prestado el suyo a un amigo. Si la única estrategia depende de saber exactamente lo que hacen en todo momento, puede fallar. Lo que no debe fallar es la relación. La pregunta más importante es si ese niño se siente capaz de acudir a ustedes cuando algo sale mal”, detalló.

Y es que, según Root, los agresores dependen del silencio, la vergüenza y la soledad de los niños, y cada adulto de confianza les quita un poco de poder. “En el momento en que un niño se siente cómodo diciendo ‘Algo ocurrió y necesito ayuda’, el agresor comienza a perder el control”, aseguró, antes de cerrar con una reflexión sobre su propio oficio. “Yo debería ser la última línea de defensa, no la primera. Mi trabajo comienza cuando algo ya salió mal. El de ustedes empieza mucho antes”.

Fronteras invisibles

Ya en la tarde, la ingeniera informática mexicana Nazly Borrero de Yatarí, magíster en Ciberseguridad y experta en delitos informáticos e informática forense, puso a prueba la tranquilidad del auditorio con un caso: durante una charla en una escuela, una niña de 10 años contó, orgullosa, que tenía 2.500 amigos en Facebook y que allí había conseguido a su primer novio, un niño alemán de 12 años. Borrero, que seguía la charla en línea, rastreó el perfil y encontró la primera bandera roja, un niño extranjero que hablaba un español perfecto.

Detrás no había un niño. Había un adulto de 32 años con otras 38 niñas en la mira, al que la investigación logró ubicar, en parte, gracias a la cooperación del Convenio de Budapest sobre delitos informáticos, del que Colombia hace parte.

Nazly Borrero de Yatarí Ingeniera informática, magíster en Ciberseguridad, escritora y conferencista internacional, experta en delitos informáticos y forensia digital México Foto: Diego Andrés Zuluaga.

Para Borrero, el grooming —el acoso sexual en línea de un adulto que se hace pasar por menor— es la más peligrosa de las violencias digitales, porque el agresor estudia cada fotografía para saber si el niño pasa mucho tiempo solo, cuál es su situación económica o en qué videojuegos se mueve. Las señales de alerta, advirtió, suelen aparecer en casa: bajo rendimiento escolar, ausentismo, un rechazo repentino al celular o a la consola, agresividad, ansiedad, miedos y trastornos del sueño.

Cuando eso ocurre, su consejo es mantener la calma y validar al niño sin regaños, guardar las pruebas —capturas de pantalla, enlaces, perfiles— y entregarlas a la Policía o a la Fiscalía sin confrontar al agresor, que suele borrar su perfil apenas se siente descubierto.

“Lo que quiero es que, cuando salgan de aquí, lleven esa concientización a sus casas, que conversen con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y les enseñen que la ciberdelincuencia no son solo los ataques a las empresas. Es también la violencia digital que todos los días, hasta los adultos, podemos sufrir”, concluyó Borrero.

Cuando un niño pide ayuda

La jornada cerró con la abogada colombiana Jannette Torres Correa, especialista en Derecho de Familia y comisaria de familia, que repasó cómo la ley pasó de permitirle al padre “corregir y castigar moderadamente” a sus hijos, en 1873, a prohibir cualquier castigo físico o psicológico en la crianza. A su juicio, el cambio todavía no termina de llegar a los hogares, donde el golpe sigue siendo la cuota inicial del abuso, ya que le enseña al niño a aceptar lo que no le gusta.

Janette Torres Correa, abogada, especialista en Derecho de Familia y comisaria de familia en Colombia. Foto: Diego Andrés Zuluaga

De igual forma, les recordó a docentes y profesionales de la salud que la ley los obliga a activar la ruta de atención cuando un niño está en riesgo. “Ustedes, que decidieron trabajar con niños, hicieron un juramento tácito. No tienen ninguna excusa para activar la ruta. Créanme que en la vida real eso se hace muy difícil. No se los digo desde un escritorio”, afirmó.

El congreso continúa este jueves 19 de noviembre desde las 8:00 a. m. con el neurocientífico argentino Hernán Aldana Marcos, que hablará de las huellas que deja la violencia en el cuerpo y la mente; el italiano Emilio Puccio, secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores; la pedagoga española Mar Romera; la neuróloga colombiana Lady Ladino, y la activista mexicana Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia. El cierre está previsto para las 4:00 p. m.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.