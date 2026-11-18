“¿Ustedes dejarían solos a sus hijos parados en la mitad de una calle?”, preguntó Margarita María Gómez Marín, primera dama de Medellín, frente a un auditorio lleno en Plaza Mayor. Nadie lo haría —se respondió ella misma, pensando, rápidamente, en los carros que pasan a toda velocidad o en el extraño que podría llevárselos— y con esa imagen abrió, este miércoles 18 de noviembre, el VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos.

Enseguida, giró la pregunta hacia el mundo digital: “Hoy no los estamos dejando solos en la calle, pero sí los estamos dejando solos en el mundo virtual. Y es justamente a través de la virtualidad que muchas personas acceden a ellos para hacerles daño, obligándolos a compartir imágenes íntimas, a ingresar a redes de explotación sexual y comercial, además de extorsionarlos”.

Y es que el encuentro, que este año lleva por lema “Conexiones fuertes, entornos seguros”, es liderado por Tejiendo Hogares, el programa insignia del Despacho de la Primera Dama. En sus dos versiones anteriores, convocó a 8.600 personas y este año reunirá durante dos días a conferencistas nacionales e internacionales alrededor de tres ejes clave: los entornos digitales y la prevención de riesgos, los vínculos protectores y la corresponsabilidad, y el trauma, el acompañamiento y la restauración.

Durante su ponencia inaugural, Gómez puso cifras sobre la mesa para dimensionar la urgencia. En lo corrido de 2026, Medellín ha recibido 2.517 reportes de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, un 5,3 % menos que en el mismo período del año anterior.

Aun así, la reducción no la tranquiliza. “Siempre corremos a denunciar un hurto, un homicidio. Y cuando hay un abuso, lo ocultamos, lo ignoramos, porque es un tema vergonzoso o porque lo volvemos cotidiano. Mi propósito es evitar el abuso sexual a toda costa”, afirmó.

La dimensión desconocida

Y si el abuso en casa suele callarse, el que ocurre frente a una pantalla escapa incluso a la mirada de los padres. “Nos preocupamos mucho por controlar el mundo real, por saber con quién van, a dónde van, a qué horas llegan. Y nos estamos relajando con la virtualidad. Para mí, el mundo virtual es una dimensión desconocida. No sabemos con quién están hablando ni hasta qué hora, y no estamos poniendo límites”, señaló Gómez.

Según las cifras compartidas, uno de cada cinco adolescentes de entre 12 y 17 años que usan internet sufrió abuso o explotación sexual facilitado por la tecnología, y en la mitad de esos casos el agresor pertenecía a su círculo cercano. Foto: Alcaldía de Medellín - API

Pero ¿qué tan real es el riesgo? Según sus cifras, uno de cada cinco adolescentes de entre 12 y 17 años que usan internet sufrió abuso o explotación sexual facilitado por la tecnología, y en la mitad de esos casos el agresor pertenecía a su círculo cercano.

“Uno cree que están jugando Roblox, que están jugando Fortnite, que están hablando con los amigos. Y la verdad es que, a través de esos juegos y de las redes sociales, ellos interactúan con extraños”, advirtió. Gómez también contó que, para prevenirlo, ella misma tuvo instaladas en su celular las redes de sus hijos mientras eran menores de edad, para ver qué consumían y con quién conversaban. “Yo no lo hacía a escondidas. Ellos sabían que yo tenía acceso para poder estar presente”.

Su insistencia en estar presente tiene que ver con el silencio de las víctimas, pues cuatro de cada diez nunca le cuentan a nadie lo que viven. Además, explicó, un niño que sufre abuso digital tiene cuatro veces más probabilidades de autolesionarse o de presentar pensamientos suicidas, secuelas que, a su parecer, pesan tanto como las del contacto físico.

Un esfuerzo para que estas iniciativas continúen

A lo largo de esta administración, Tejiendo Hogares ha llegado a 9.123 niños de primera infancia en los jardines Buen Comienzo, a 71.300 adolescentes y jóvenes y a 26.265 adultos, entre padres, agentes educativos y profesionales de la salud.

A la lista se suman cerca de 4.000 conductores y empleados administrativos del sector transporte, un aliado que la primera dama no duda en destacar: “Son ojos que están por toda la ciudad. Recogen a los turistas en el aeropuerto, observan desde los buses y, con frecuencia, se dan cuenta cuando un adulto se sube con un menor de edad y lo deja en un hotel. Pueden reportarlo a tiempo. Y como son papás, abuelos, tíos, y nos ayudan a replicar el mensaje de cuidado”, recalcó.

Para que el programa no termine con el actual gobierno, el Despacho presentará en los próximos días ante el Concejo un proyecto de acuerdo, que nació en la primera administración de Federico Gutiérrez y que ahora actualizan.

Margarita Gómez, primera dama de Medellín, y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín - API

“Queremos que las administraciones siguientes puedan continuar con Tejiendo Hogares. Sin embargo, lo más importante es que la sociedad se apropie de estos temas y los siga pidiendo, porque lo que pasa en los hogares es el reflejo de lo que pasa en la ciudad”, precisó Gómez.

Finalmente, Gómez cerró su ponencia con la petición de que los niños y jóvenes estén siempre acompañados, en el mundo físico y en el virtual: “Ustedes no se imaginan el poder de la presencia de un adulto al lado de un niño, una presencia con amor y con comprensión, en la que los escuchemos, los miremos a los ojos y los abracemos”.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín.