La gastronomía de Bogotá fue elogiada y reconocida en los Premios Hotel&Mantel 2026 de Condé Nast Traveler España, un prestigioso evento que reúne lo mejor de la alta cocina y la hospitalidad en hoteles y destinos internacionales en una gala celebrada en Madrid.

La capital colombiana ganó la categoría Mejor Mantel Internacional, una distinción que destaca la diversidad de su cocina y la presencia de ingredientes y tradiciones de distintas regiones del país en su propuesta gastronómica.

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Condé Nast Traveler destacó que sentarse a la mesa en Bogotá permite recorrer Colombia a través de sus sabores. Entre los elementos destacados están las raíces andinas, las frutas tropicales, los maíces, las hierbas y los productos del Caribe y el Pacífico que hacen parte de la oferta culinaria de la ciudad.

También valoró el trabajo de una generación de cocineros que encuentra inspiración en la biodiversidad colombiana y conecta territorios, recetas y tradiciones. De esta manera, Bogotá se proyecta como un punto de encuentro de las distintas expresiones gastronómicas del país.

La experiencia no se limita a los restaurantes. Las plazas de mercado también hacen parte de esa oferta para los visitantes. Paloquemao y La Perseverancia, por ejemplo, permiten conocer productos locales, preparaciones tradicionales y las historias de quienes los llevan a la mesa. La propuesta se extiende a otros mercados del país, como La Minorista, en Medellín; Alameda, en Cali; Bazurto, en Cartagena, y el Mercado Público de Barranquilla.

La cocina colombiana gana presencia internacional

ProColombia resaltó que este premio coincide con otros resultados favorables para la gastronomía nacional. En la edición 2026 de The 50 Best Restaurants, celebrada el 4 de noviembre en Lima, Celele, de Cartagena, ocupó el puesto 31, ascendiendo 17 lugares frente a la edición anterior, mientras que El Chato, de Bogotá, alcanzó la posición 46.

A esa presencia se suma el trabajo de cocineros colombianos fuera del país, como Juan Manuel Barrientos, al frente de Elcielo Miami, y Edwin Rodríguez, con Quimbaya, en Madrid, quienes incorporan ingredientes y tradiciones nacionales en sus propuestas de alta cocina, que brillan en Norteamérica y Europa.

Adicionalmente, Colombia cuenta con diversas estrategias y festivales gastronómicos institucionales o populares en sus principales ciudades que impulsan la identidad culinaria, el turismo y la economía local, por ejemplo, Sabor Bogotá, en la capital; Medellín Gourmet, en Antioquia; el Festival del Frito, en Cartagena; o Sabor Barranquilla en el Atlántico.

Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, estos reconocimientos representan una oportunidad para promover el país como destino de turismo gastronómico, parte fundamental del proyecto país. La estrategia de ambas entidades contempla plazas de mercado, rutas culinarias, festivales y experiencias con cocineros locales, con el propósito de conectar a los viajeros con las regiones y generar oportunidades para los distintos actores de la cadena turística.

Samuel Bluman Levy, presidente de ProColombia, señaló que detrás de cada plato hay una región, un productor y una tradición. La entidad busca llevar la oferta gastronómica colombiana a mercados interesados en este tipo de experiencias, con la expectativa de atraer más visitantes, ampliar su estadía y motivar su regreso.