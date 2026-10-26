La gastronomía colombiana ha ganado reconocimiento internacional gracias a la diversidad de sus ingredientes, la variedad de sus preparaciones y las tradiciones que se conservan en cada región y que llaman la atención de propios y foráneos.

Desde la bandeja paisa y el ajiaco hasta el sancocho, las arepas y las distintas preparaciones del Pacífico, cada plato refleja parte de la historia y la identidad cultural del país.

Dada su importancia, una vez más, la reconocida guía gastronómica internacional TasteAtlas, puso el foco en la cocina colombiana y, en esta ocasión, con una actualización reciente a 21 de octubre, hizo una selección de 54 platos tradicionales que considera imprescindibles para conocer los sabores y la riqueza culinaria del país.

Pan de bono

La lista la encabeza el pan de bono, una preparación típica elaborada con almidón de yuca, harina de maíz, queso fresco, huevos y una pequeña cantidad de azúcar. Su masa se moldea en bolas y se hornea hasta obtener una textura característica, según indica la propia guía.

El pan de bono es una de las comidas tradicionales colombianas. Foto: Getty Images

Aunque comparte similitudes con otros panes de queso de Suramérica, se distingue por la combinación de sus ingredientes y su ligero toque dulce. Es habitual consumirlo recién horneado, acompañado de una taza de chocolate caliente.

Almojábana

En el segundo puesto se encuentra la almojábana, otra preparación tradicional de la panadería colombiana que suele acompañar los desayunos en mucho hogares. Aunque comparte algunas características con el pandebono, se diferencia por sus ingredientes y su elaboración. Según TasteAtlas, esta receta se distingue por combinar cuajada y harina de maíz, una mezcla que le proporciona una miga suave y esponjosa.

Suero costeño fue incluido en el top de las mejores salsas del mundo, según Taste Atlas

Calentado

El calentado surgió de la costumbre de reutilizar los alimentos que sobraban de la comida anterior. Ingredientes como arroz, fríjoles, plátano, carne, huevo y arepa se combinan en un mismo plato que, con el tiempo, dejó de ser una solución para evitar el desperdicio y se consolidó como una preparación emblemática de la gastronomía colombiana, de acuerdo con la mencionada guía.

El calentado se convirtió en un plato tradicional en Colombia. Foto: cocina semana

Suero costeño

El cuarto lugar lo ocupa el suero costeño, un acompañamiento típico de la región Caribe colombiana que se distingue por su textura cremosa y su sabor ligeramente ácido. Elaborado a partir de leche fermentada y sal, es un ingrediente habitual en las mesas de la Costa, donde se sirve con arepas, salchichas, tamales y tajadas de plátano maduro, entre otros productos.

Pan de queso

Como quinto se ubica el pan de queso que, según TasteAtlas, es una opción habitual para el desayuno o las onces, generalmente acompañada de café o chocolate caliente en las panaderías del país.

El plato típico colombiano que fue elegido entre los mejores del mundo, según TasteAtlas

¿Cómo se realiza la selección?

La guía aclaró que sus clasificaciones se basan en las valoraciones de su audiencia, mediante una serie de mecanismos que reconocen a los usuarios reales e ignoran las valoraciones de bots, nacionalistas o patrióticas locales, otorgando mayor valor a las de los usuarios que el sistema reconoce como expertos.

Las almojábanas han ganado reconocimiento y son un produto típico colombiano. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para la lista de los “54 mejores platos colombianos” hasta el 21 de octubre de 2026, se registraron 5.844 valoraciones, de las cuales 2.697 fueron reconocidas por el sistema como legítimas, según dio a conocer y aclaró que el propósito con esta selección es destacar la excelencia de los productos locales, fomentar el orgullo por los platos tradicionales y despertar la curiosidad por aquellos que de pronto las personas no han probado.