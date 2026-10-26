Colombia se ha consolidado como una gran opción para viajar, gracias a su diversidad de paisajes, su riqueza cultural y la variedad de experiencias que ofrece a los visitantes.

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Desde playas de arena blanca en el Caribe y pueblos de arquitectura colonial hasta montañas, selvas y ciudades vibrantes, el país reúne alternativas para diferentes tipos de viajeros. A esto se suman su gastronomía, la tradición cafetera y la calidez de sus habitantes, elementos que enriquecen la experiencia turística.

Así las cosas y con el propósito de orientar a los viajeros y ayudarlos a descubrir algunos de sus principales atractivos, expertos locales de lareconocida revista de turismo Travel + Leisure, seleccionaron varios de los mejores lugares para visitar en el territorio nacional.

La lista incluye desde rutas de senderismo rodeadas de escenarios naturales y playas de arena blanca hasta destinos ideales para disfrutar del café, uno de los productos más representativos de la cultura colombiana.

En ese listado no podía faltar una ciudad que guarda una gran historia y que vale la pena conocer en el sur de Colombia. Se trata de Popayán, una ciudad que no figura entre las primeras opciones de muchos viajeros, lo que hace que conserve parte de su ambiente tranquilo y su encanto histórico, según indica la publicación.

Popayán es la capital del departamento del Cauca, ubicada en el suroccidente de Colombia. Es una de las ciudades más históricas y coloniales del país. Foto: Francisco Calderón

Es conocida como la ‘Ciudad Blanca’, gracias a las fachadas encaladas que distinguen las construcciones de su centro histórico. Fundada en el siglo XVI, reúne un importante patrimonio arquitectónico y cultural, con lugares emblemáticos como la Torre del Reloj, construida en el siglo XVII, y el Puente del Humilladero, una estructura de doce arcos levantada a finales del siglo XIX.

Está ubicada a solo tres horas de Cali, por carretera, y su trayectoria histórica se refleja en una amplia oferta de atractivos que invitan a recorrer sus calles, conocer su patrimonio arquitectónico y acercarse a las tradiciones que han marcado la identidad de sus habitantes.

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Encantos históricos

Visitar el centro histórico es uno de los planes esenciales para descubrir la ciudad, pues allí se conservan construcciones que dan cuenta de la arquitectura de los siglos XVII, XVIII y XIX, de caurdo con el portal oficial de turismo Colombia Travel. El recorrido puede comenzar en el Parque Caldas, la plaza principal alrededor de la cual se desarrolló Popayán. En sus alrededores se levantan edificios coloniales y republicanos, acompañados de árboles y zonas verdes que realzan el paisaje urbano.

Popayán es uno de los destinos religiosos de mayor relevancia en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

También se puede conocer el Rincón Payanés, una réplica en miniatura de la ciudad, incluyendo copias a escala de las principales edificaciones. También denominado “pueblito patojo” es uno de los destinos más populares para los turistas, puesto que allí se realizan exposiciones permanentes de arte, y la venta de productos artesanales.

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Una opción más es la Hacienda Calibío, que se encuentra en una de las salidas norte de Popayán, es uno de los lugares emblemáticos de la historia de las guerras de independencia. Allí no solo ocurrió en 1814 una de las batallas más importantes en la que fue derrotado el ejército español de Juan Sámano, sino que su casa fue hospedaje del Libertador Simón Bolívar en 1826.

Claustro Santo Domingo en Popayán. Foto: Getty Images

Turismo religioso

La fe y las costumbres religiosas forman parte esencial del patrimonio cultural de Popayán. Una época ideal para conocer esta tradición es la Semana Santa, cuyas procesiones cuentan con el reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante las celebraciones, los habitantes recorren las calles con antiguas imágenes religiosas instaladas sobre plataformas de madera que son transportadas al hombro por los cargueros, una práctica emblemática que se ha conservado de generación en generación.