Las cinco plazas de mercado de Bogotá donde comer ajiaco es un gran plan

El ajiaco santafereño es uno de los platos más emblemáticos de Bogotá y de la sabana cundiboyacense. Esta preparación reúne historia, ingredientes locales y saberes transmitidos de generación en generación.

Varias plazas de mercado de la capital del país son buena alternativa para probar esta sopa tradicional y descubrir la riqueza culinaria de la ciudad.

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La Alcaldía Mayor de Bogotá destaca estas cinco plazas para disfrutar de un rico ajiaco:

Plaza distrital de mercado 12 de Octubre

Ubicada en la localidad de Barrios Unidos, en la calle 72 #39-62, esta plaza es una alternativa para quienes buscan disfrutar de la gastronomía tradicional y recorrer uno de los espacios de abastecimiento más conocidos del sector.

Plaza distrital de mercado La Concordia

En la calle 14 #1-40, en La Candelaria, esta plaza combina gastronomía, historia y patrimonio. Su ubicación permite complementar la visita con un recorrido por el centro histórico de Bogotá.

Plaza distrital de mercado La Perseverancia

Situada en la carrera Quinta A #30-30, en la localidad de Santa Fe, es uno de los referentes gastronómicos de la ciudad. Sus cocinas son reconocidas por conservar preparaciones tradicionales y por el trabajo de las cocineras que han contribuido a posicionar la plaza como destino culinario.

Plaza distrital de mercado 20 de Julio

En la carrera Sexta #24-60 sur, en San Cristóbal, esta plaza invita a descubrir los sabores tradicionales del suroriente de Bogotá y a conocer la oferta gastronómica de sus comerciantes.

La encantadora plaza de mercado de Bogotá que los turistas visitan por su deliciosa ensalada de frutas

Plaza distrital de mercado Las Ferias

Ubicada en la calle 74B #69Q-35, en Engativá, es otra opción para disfrutar de la cocina tradicional bogotana y apoyar la economía popular de la ciudad.

Ajiaco. Foto: Andrés Piscov

Un plato con historia

El ajiaco santafereño tiene raíces en las tradiciones culinarias indígenas del altiplano cundiboyacense, que incorporaban ingredientes como papas nativas y maíz. “Con el paso del tiempo, la preparación integró otros productos, como pollo, crema de leche y alcaparras, hasta convertirse en uno de los platos más emblemáticos de la capital”, señala la Alcaldía.

Y agrega: “Su preparación y su sabor también son reflejo de la labor de las cocineras tradicionales, quienes preservan recetas familiares y contribuyen a transmitir la memoria gastronómica de Bogotá”.

La gastronomía, una oportunidad para el turismo

En 2025, Bogotá recibió 14,6 millones de visitantes, cerca de dos millones de ellos internacionales. Según cifras del Observatorio de Turismo de Bogotá, la gastronomía fue uno de los principales intereses del 59,3 % de los turistas internacionales, mientras que el 50,6 % manifestó interés en la cultura.

Además, la alimentación representó el 24,2 % del gasto de los turistas internacionales y el 27,2 % del gasto de los turistas nacionales que visitaron la ciudad durante 2025. “Estas cifras evidencian las oportunidades para conectar la oferta gastronómica con experiencias culturales y fortalecer los vínculos entre el turismo y los negocios locales”, señaló el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.