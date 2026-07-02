La encantadora plaza de mercado de Bogotá que los turistas visitan por su deliciosa ensalada de frutas

Una de las plazas de mercado más reconocidas de Bogotá es la del barrio Restrepo, ubicada en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Con más de 60 años de historia, esta central de abastecimiento de alimentos es conocida por su gran variedad gastronómica, sus ensaladas de frutas y jugos exóticos, de acuerdo con la Alcaldía de la capital del país.

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“Hace más de 60 años en ese terreno funcionaba un parque infantil con una pequeña escuela distrital rodeada de casetas donde vendían aves y mercado fresco; luego se construyó la plaza en homenaje al trigésimo presidente de Colombia, Carlos E. Restrepo. Hoy en día, los 100 locales de la época se multiplicaron siete veces”, agregó la entidad en una reseña en su portal web.

Sus ensaladas de frutas son especialmente reconocidas. Foto: Getty Images/iStockphoto

En sus cocinas y restaurantes se ofrece gran variedad de platos regionales y nacionales con calidad y sabor. Sus ensaladas de frutas son especialmente reconocidas. Se preparan con más de 17 frutas diferentes y se afirma que allí nació la idea de adicionarles miel. Adicionalmente, se venden jugos exóticos como el de berraquillo y el de borojó.

En el mercado también se comercializan carnes frescas, hierbas aromáticas y hasta flores para obsequiar y embellecer los espacios.

“Por décadas esta central no solo ha sido un lugar para la compra y venta de alimentos, sino también un punto de encuentro social. Los vecinos del Restrepo y los alrededores han acudido a la plaza no solo para abastecerse, sino para interactuar, compartir historias y fortalecer lazos comunitarios”, agrega la Alcaldía.

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¿Dónde está ubicada y sus horarios?

La plaza de mercado de Restrepo está ubicada en la carrera 19 #18-51 sur. Se puede llegar a través de TransMilenio por la troncal de la avenida Caracas.

La plaza tiene sus puertas abiertas los lunes, martes, miércoles, viernes y sábados de 7:00 a. m. a 4:45 p. m.; jueves de 7:00 a. m. a 1:45 p. m.; domingos de 7:00 a. m. a 3:45 p. m. y festivos de 7:00 a. m. a 1:45 p. m.

Otras plazas de mercado de Bogotá

Plaza de Mercado de Paloquemao: Carrera 25 #19-02, localidad de Los Mártires: Considerada la joya de las plazas en Bogotá. Paloquemao ofrece una explosión de colores, aromas y texturas. Además de frutas, verduras, carnes, pescados y flores, sorprende por su notable oferta de productos internacionales, particularmente ingredientes asiáticos, mexicanos y peruanos.

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia: Calle 30A #5-40, localidad de Santa Fe: Reconocida por su transformación tras una intervención en 2017, hoy es un epicentro gastronómico. Su zona de comidas reúne a cocineros tradicionales que preparan platos icónicos como el ajiaco santafereño o el cocido boyacense, elaborados con productos adquiridos directamente en la plaza.