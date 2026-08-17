Bogotá se sigue transformando en materia de movilidad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que a la ciudad llegaron 50 buses biarticulados eléctricos que ayudarán a mejor la movilidad de los bogotanos.

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Galán dijo que se trata de un nuevo avance en el sistema de transporte de la capital, que ha sido referente mundial. “Es una noticia grande para la ciudad la entrada y llegada de estos buses únicos en el mundo, los primeros biarticulados eléctricos de Colombia, por una parte, y por otra los primeros articulados duales eléctricos del mundo”, destacó el mandatario local.

Se trata de 50 buses que rodarán por primera vez en la troncal de la Avenida Ciudad de Cali, al occidente de la capital, que beneficiará especialmente a habitantes de las localidades de Bosa y Kennedy.

“Gracias a esta innovación va a poder empezar a operar. La gente que utiliza la Avenida Ciudad de Cali va a poder reducir los tiempos de desplazamiento en un 50%, eso va a tener un impacto inmenso en el suroccidente de Bogotá.

Galán destacó que se trata de un primer paso de la entrada en operación del sistema y de las troncales alimentadoras del Metro, pues esta tecnología será un ejemplo de ello.

“Es un orgullo para la ciudad, vamos a ver cómo va a reaccionar la ciudadanía y los usuarios cuando se monten en estos buses”, dijo el mandatario local.

Los nuevos biarticulados eléctricos se suman a los 21 articulados eléctricos que llegaron en el primer semestre para cubrir rutas de la flota de buses la capital. Foto: SDM

Otro hecho que destacó Galán es que los buses fueron ensamblados en Colombia: la mitad en Cota por la empresa Marcopolo y la otra mitad en Pereira por Busscar, por lo que para el mandatario local se trata de un orgullo colombiano.

Estos buses cuentan con tecnología que beneficiará al conductor pero también a los usuarios en varios aspectos como mayor comodidad, seguridad y menor contaminación, tanto ambiental como auditiva. Además, tendrán la posibilidad de conexión a Wi-Fi.

Cada vehículo tiene la capacidad de movilizar hasta 160 pasajeros y contarán con espacio para sillas de ruedas, coches de bebé, espacios para perros de ayuda, sillas azules de uso preferencial, sillas para viajes de cuidado, silla roja de doble espacio para madres lactantes o personas de talla grande y ascensor para usuarios con limitaciones de movilidad.

La nueva flotilla en El Dorado solo incluye buses eléctricos. A esa se unen los biarticulados anunciados por Galán este agosto. Foto: Aeropuerto El Dorado - API

Asimismo, tendrán cámaras de vigilancia, tanto interior como exterior, sistema de monitoreo de puntos ciegos para los conductores, puertos USB, pantallas informativas, espejos digitales con pantallas inteligentes para los conductores, entre otros.

“Va a reducir el riesgo de accidente, va a reducir drásticamente el ruido, la contaminación, a parte de la del aire, que se impacta mucho en términos positivos gracias a la entrada de estos buses, también la contaminación auditiva”, destacó Galán.

El mandatario local dijo que ya han entrado 89 buses eléctricos en su administración que ya están operando, por lo que estos 50 sumarían 139 articulados en total con los que se busca mejorar la movilidad. Según dijo, la meta para el 2029 es que haya 900 buses de este tipo en la ciudad.