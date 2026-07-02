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TransMilenio estrena nueva era: Carlos Fernando Galán confirma 269 buses eléctricos para reforzar tres troncales

El alcalde reveló cómo contribuirá este avance a la ciudad.

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María Fernanda Orjuela Espitia

2 de julio de 2026 a las 10:12 p. m.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La renovación de la flota de TransMilenio sigue avanzando. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que fue adjudicado el contrato de provisión de la Fase VI, conocida como La nueva era, un proceso que permitirá incorporar 269 nuevos buses eléctricos al sistema de transporte masivo de la capital.

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Según explicó el mandatario, la nueva flota estará conformada por 157 buses articulados y 112 biarticulados, que entrarán a fortalecer la operación en las troncales de la avenida 68, la avenida Ciudad de Cali y la extensión de la NQS hacia Soacha.

Galán destacó que la licitación contó con varios oferentes, lo que, además de garantizar la competencia, permitió reducir significativamente los costos del proyecto. De acuerdo con el alcalde, el Distrito consiguió un ahorro del 21 % frente al presupuesto inicialmente previsto, equivalente a 363.000 millones de pesos.

“Esos buses van a costar 363 mil millones de pesos menos de lo que estaba estimado”, afirmó el mandatario durante un video publicado en sus redes sociales.

El contrato también contempla la instalación y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la recarga de los vehículos eléctricos.

Además, el concesionario deberá implementar un sistema de paneles solares en el patio El Vínculo, con el propósito de fortalecer la operación sostenible del sistema.

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Otro de los beneficios resaltados por la Alcaldía es el impacto ambiental. Según Galán, la entrada en funcionamiento de estos buses permitirá evitar la emisión de más de 350.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂), una reducción que comparó con el efecto de sembrar árboles en 57 parques del tamaño del Simón Bolívar.

Con esta adjudicación, la administración distrital proyecta entregar 811 buses eléctricos durante el actual cuatrienio, consolidando una de las flotas de transporte público de cero emisiones más grandes de América Latina y avanzando hacia una ciudad con un sistema de movilidad más limpio, moderno y sostenible.