Alcalde Galán habló sobre donaciones para Venezuela: esto es lo que más se necesita

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, emitió un mensaje a través de los canales institucionales del Distrito para convocar a la ciudadanía a participar en las jornadas de donación para Venezuela. La iniciativa busca recolectar insumos prioritarios tras los dos terremotos registrados en el el país vecino la semana pasada.

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Los terremotos provocaron afectaciones estructurales en edificaciones urbanas y dejaron comunidades atrapadas bajo los escombros en diversas localidades.

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Ante la contingencia fronteriza, diversas capitales globales activaron centros de acopio para recibir asistencia humanitaria, medicamentos y alimentos no perecederos.

El mandatario bogotano asistió al centro de recolección principal ubicado en los estacionamientos del Movistar Arena, en la localidad de Teusaquillo, donde coordinó el traslado de los primeros paquetes de ayuda. La administración distrital asumió la logística de recepción en alianza con organizaciones no gubernamentales.

Prioridades en la recolección de insumos médicos y elementos de aseo

La médica voluntaria encargada de la clasificación de los elementos, Luisa, explicó los requerimientos técnicos fijados por las autoridades sanitarias para los cargamentos de asistencia.

Los coordinadores médicos señalaron que se necesitan de manera prioritaria sueros fisiológicos, lactatos, catéteres de uso pediátrico y adulto, así como cánulas nasales.

Para el envío de medicamentos de control crónico, se exige que la fecha de vencimiento sea posterior al año 2027 y que los empaques muestren visibles el lote y la fecha de fabricación.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Con respecto al vestuario y artículos de cuidado personal, la organización logística aclaró el inventario actual para evitar saturación en las bodegas de almacenamiento.

La administración confirmó que ya no se requiere vestimenta para adultos, pero se mantiene la recepción de ropa para niños y artículos de aseo para mujeres. El Distrito informó que los materiales serán clasificados por un equipo de seis profesionales en química farmacéutica de la Secretaría de Salud para garantizar la seguridad sanitaria.

Puntos de atención habilitados y solicitud de voluntarios

La Alcaldía Mayor de Bogotá dispuso tres centros de atención oficial para que los ciudadanos se acerquen a entregar sus aportes o a registrarse como personal de apoyo logístico.

Venezuela sigue necesitando nuestra ayuda.



En este momento, bajo el liderazgo de la @fjuntossepuede, tenemos activos varios centros de acopio que reciben donaciones: el parqueadero del Movistar Arena y la sede de la Fundación en Pasadena para donaciones individuales, y Vive… pic.twitter.com/lk5CmNAXRe — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 2, 2026

Los puntos autorizados operan de manera continua en los parqueaderos del Movistar Arena, en el centro Vive Claro ubicado en la Puerta 4, y en el estacionamiento de Corferias. El proceso de recepción y empaque es liderado por la organización Juntos Se Puede en coordinación con otras fundaciones civiles.

Al cierre de la inspección técnica, el alcalde Carlos Fernando Galán solicitó de manera pública la vinculación de más ciudadanos en calidad de voluntarios para acelerar los despachos.

Galán puntualizó que la etapa crítica en Venezuela requerirá de un soporte sostenido en el tiempo, por lo cual las estaciones de recolección mantendrán su operatividad regular. El gobierno distrital anunciará semanalmente los balances de los envíos internacionales y las nuevas necesidades que reporten las agencias de rescate sobre el terreno.