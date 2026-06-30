El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo una conversación con los integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital que permanecen desplegados en La Guaira, Venezuela, apoyando las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio y que dejaron miles de damnificados y centenares de edificaciones afectadas.

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Durante la llamada, el mandatario les agradeció por representar a la ciudad en medio de la emergencia y destacó el trabajo que vienen realizando junto a los equipos internacionales. “Gracias por el esfuerzo que están haciendo allá en Venezuela, gracias por representar a Bogotá”, les expresó.

En la conversación, uno de los rescatistas relató uno de los momentos más impactantes de la misión. Explicó que, mientras llevaban a cabo evaluaciones estructurales en varios edificios, fueron alertados por la comunidad sobre un niño que pedía auxilio desde debajo de los escombros.

Según contó, tras desplegar equipos especializados y realizar un orificio de inspección, lograron escuchar la voz del menor. De inmediato activaron todo el protocolo de rescate con el personal y la tecnología disponible, coordinando la operación junto al Sistema Nacional de Emergencias.

“Pudimos resolver lo más pronto posible, sacar al menor ileso y entregarlo a las ambulancias. El resultado es poner en alto a Colombia”, afirmó el bombero, quien también agradeció el respaldo de la Alcaldía de Bogotá y de la Dirección de Bomberos durante la misión.

Galán también preguntó por el estado de los integrantes del equipo, quienes aseguraron que tanto ellos como los perros rescatistas han recibido alimentación, hidratación y atención médica, lo que les ha permitido continuar con las operaciones en la zona afectada.

Antes de finalizar la llamada, el alcalde envió un mensaje de reconocimiento al grupo y les prometió un recibimiento especial cuando regresen al país. “Sigan cumpliendo esa labor y, cuando llegue el momento de regresar, aquí los vamos a recibir como los héroes que son”, concluyó.

Hablé con nuestros héroes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que siguen apoyando las labores de búsqueda y rescate en La Guaira, Venezuela.



Les agradecí por representar a Bogotá y por poner su experiencia y compromiso al servicio de quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/2uPLibSkyt — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 30, 2026

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Los bomberos bogotanos hacen parte del contingente internacional que continúa apoyando las labores de rescate en Venezuela, donde las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes tras el sismo que dejó una grave emergencia humanitaria en el estado de La Guaira.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, el número de fallecidos subió a 1.943, registrando además 10.571 heridos y 15.866 damnificados.