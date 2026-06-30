Las apocalípticas imágenes de decenas de ataúdes y cadáveres en Venezuela que impactan al mundo

Médicos forenses con batas y gorros azules caminan entre decenas de cuerpos en bolsas apilados en el suelo en una improvisada morgue instalada en el puerto de la zona más devastada por el violento doble sismo que sacudió Venezuela.

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Algunos cuerpos ya están en ataúdes de madera, también sobre el piso. Cerca del toldo blanco donde se centra la operación, hay un centenar de urnas vacías a un costado y escombros al otro, constataron periodistas de la AFP.

Los terremotos que azotaron el miércoles al país con magnitudes de 7.2 y 7.5 en un intervalo de segundos devastaron La Guaira, un estado costero vecino a Caracas, cuyo puerto es de los más importantes del país por su cercanía a la capital.

Personal forense coloca los cuerpos de las víctimas del terremoto en ataúdes en el puerto de La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

El último balance es de un poco más de 1.700 muertos, pero la cifra sigue en aumento y los forenses están desbordados. En los primeros días, los heridos y cadáveres fueron enviados a hospitales de la zona, pero las morgues de los centros de salud rápidamente colapsaron.

En un reciente video publicado por la periodista Gabriela González, de Caracol Radio, se puede ver un escenario desolador, donde los trabajadores de la salud apilan los ataúdes para ser trasladados a una de las zonas más afectadas: La Guaira.

“Impactantes imágenes desde La Guaira, Venezuela: cientos de ataúdes son movilizados por personal de emergencia en medio de la respuesta a la tragedia causada por los dos terremotos”, dice el mensaje emitido en X por el medio de comunicación.

#MUNDO | Impactantes imágenes desde La Guaira, Venezuela: cientos de ataúdes son movilizados por personal de emergencia en medio de la respuesta a la tragedia causada por los dos terremotos.



A las afueras, familiares esperan la entrega de los cuerpos.



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La espera en el puerto es larga. Los familiares aguardan en fila hasta poder entrar y reconocer a sus seres queridos o recibir sus cadáveres. Muchos llevan en las manos ramos de flores rojas, amarillas, blancas y fucsia.

Critican la falta de personal para atender la emergencia, una queja que se suma a las muchas sobre el manejo de la emergencia.

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La búsqueda entre los escombros se hace, en la mayoría de los casos, sin ayuda de las autoridades. Los médicos y técnicos forenses trabajan al aire libre con los cadáveres bajo las lonas sostenidas con cuatro varas.

Algunos de los cuerpos están cubiertos con cal, un procedimiento que algunos expertos estiman innecesario.

Se han presentado múltiples quejas sobre el manejo de la emergencia en La Guaira, Venezuela. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

En el puerto de La Guaira entregan certificados de defunción y autorizaciones para la cremación. Allí también llega un camión identificado como Unidad Especial de Desechos Hospitalarios para llevarse los residuos de las autopsias.

*Con información de AFP.