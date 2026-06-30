Terremotos en Venezuela: exponen particularidad que “hace más difícil las labores de búsqueda”

El pasado miércoles, 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron con fuerza a Venezuela, especialmente al estado de La Guaira y a Caracas, lo que dejó, por el momento, más de 1.700 muertos, así como miles de heridos y desaparecidos.

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“La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719”, dijo este lunes, 30 de junio, el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

En El Debate de SEMANA, Silvia Ballén, oficial de enlace del USAR COL-1, expuso particularidad que “hace más difícil las labores de búsqueda” en Venezuela.

“Esta emergencia es particular porque la magnitud no se ve localizada en un solo punto, sino en un área bastante extensa. Eso hace más difíciles las labores de búsqueda y rescate porque los edificios, por ejemplo, colapsados en Haití, eran edificios que no pasaban de tres, cuatro pisos, y acá son edificios que son más de 15, 20 pisos, y eso lo hace más complicado porque el apilamiento de estas placas dificulta encontrar vidas humanas en estas zonas”, explicó Ballén en El Debate.

En tal sentido, Ballén insistió en que lo anterior ha hecho que la emergencia en Venezuela sea más compleja, comparada con otras tragedias naturales que se han registrado en el mundo.

Personal forense coloca los cuerpos de las víctimas del terremoto en ataúdes en el puerto de La Guaira, Venezuela, el lunes 29 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Por otra parte, sobre las expectativas de hallar personas con vida en medio de los escombros, dado que han pasado cinco días de ocurridos los fuertes temblores en Venezuela, Ballén fue positiva.

“Hay varias estadísticas en las que presentan que, hasta durante más de diez días, se pueden encontrar personas con vida. Esto depende mucho de las circunstancias. Nosotros hace dos días rescatamos a un niño de diez años después de más de seis horas de trabajo continuo del equipo colombiano, que pudo acceder a él y rescatarlo felizmente con vida y es un orgullo para nosotros”, dijo la oficial de enlace del USAR COL-1.

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No obstante, Ballén también explicó en El Debate que hay factores que van en contra de encontrar sobrevivientes. Se trata del manejo psicológico de cada persona al duro momento que está atravesando, sumado a la falta de agua, luz y aire que deben soportar bajo los escombros.

“Estamos corriendo los diferentes grupos de búsqueda y rescate y estamos haciendo constantemente barridos en las diferentes zonas que nos asignó las Naciones Unidas junto al Gobierno venezolano para poder hallar personas con vida aún”, agregó en El Debate de SEMANA.