La respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia quedó bajo la lupa.

La emergencia coincidió con un cambio de Gobierno y con una entidad que atraviesa una transición sin un empalme completo, mientras antiguos funcionarios cuestionaron la forma en que se estaba coordinando la atención.

El director de la UNGRD, David Tamayo, habló con SEMANA y aseguró que existe preocupación por los recursos disponibles para atender la emergencia, pues actualmente la entidad cuenta solo con alrededor de $ 30.000 millones para gestionar esta situación.

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Según explicó, una buena parte de los recursos restantes ya está comprometida en obligaciones de la entidad, entre ellas el pago de deudas y, principalmente, órdenes de prestación de servicios.

Tamayo señaló que la UNGRD también enfrenta dificultades de personal, debido a que varios contratistas terminaron sus convenios de trabajo y no ha sido posible renovarlos.

De acuerdo con el funcionario, estos procesos se encuentran represados en la Fiduprevisora. “Estoy trabajando con una capacidad mínima de gente en este momento. Tengo gente que está trabajando 24/7 porque, si se va a descansar, no hay quién la releve”, aseguró el funcionario en entrevista con SEMANA.

Tamayo explicó que son muy pocos los trabajadores de carrera administrativa, aunque muchos de ellos llevan años en la entidad y tienen experiencia técnica adquirida durante la atención de distintas emergencias en el país.

Señaló que entre 1.500 y 2.000 contratistas terminaron su vinculación con la administración anterior; cuestionó que muchos de ellos, a su juicio, no cuentan con el rigor técnico necesario.

Ante este panorama, la entidad adelanta gestiones para conseguir recursos adicionales, entre ellos aportes provenientes de donaciones internacionales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

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La UNGRD llegó al terremoto con poco personal y sin un empalme claro

La polémica por la situación de la UNGRD se centra en los cambios de personal y el relevo que se produjeron antes de la llegada del nuevo Gobierno.

El exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo, cuestionó las condiciones en las que quedó la entidad tras los cambios de personal y la falta de un proceso formal de empalme.

Los cuestionamientos tomaron fuerza durante la emergencia, especialmente después de que el último exdirector petrista, Javier Pava, informara a la Cancillería que, por el momento, no era necesario activar equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate.

La situación cobró mayor relevancia durante la emergencia sísmica, cuando surgieron preguntas sobre la capacidad operativa y la coordinación de la UNGRD.

También existe un antecedente más amplio: la UNGRD venía de años de cuestionamientos, sobre todo por el escándalo de contratación durante la administración de Olmedo López, que generó fuertes críticas sobre el manejo de los recursos públicos de la entidad.

Por eso, la discusión actual no solo gira alrededor de la falta de personal, sino también sobre qué equipo quedó disponible tras los últimos cambios y qué responsabilidad corresponde a cada administración.