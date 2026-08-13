Dicen en vivo lo que podría pasar con las Fuerzas Militares colombianas si se hacen operaciones combinadas con EE. UU.: “A gritos”

Una gran sorpresa han causado en Colombia las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acerca de una supuesta autorización del Gobierno de Abelardo De La Espriella para que ese país realice operaciones militares conjuntas en Colombia.

Hay dos polémicas principales. En primer lugar, varios sectores políticos han recordado que esta medida debe ser aprobada previamente por el Congreso. En segundo lugar, se ha señalado que esto podría afectar la soberanía del país.

El general (r) Héctor Fabio Velasco, excomandante de la FAC, habló en El Debate de SEMANA sobre este tema y centró su atención en los efectos que esta medida podría tener para las Fuerzas Militares de Colombia.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Foto: Getty Images

Velasco fue claro: cree que esto podría ser más que positivo para las diferentes instituciones, especialmente para las Fuerzas Militares de Colombia. “Cuando se habla de operaciones combinadas, hay que tener muy en cuenta el teatro de guerra”, dijo.

“Ahora, operaciones combinadas se han hecho porque se consideran aeronaves de guerra no solamente las que tienen armas en sí, sino los aviones tanqueros y los que tienen elementos de guerra electrónicos”, añadió.

El trino del senador Iván Cepeda que terminó desmentido al aire por el general retirado Héctor Fabio Velasco

Por lo mismo, insistió en que esto ha sucedido en el pasado junto con Estados Unidos. Incluso, recordó el Plan Colombia, durante el cual hubo una importante ayuda de la nación estadounidense a la Fuerza Pública.

El general (r) fue más allá y sostuvo que esto sería muy positivo y que, además, Colombia “necesita a gritos” ese apoyo por parte de Estados Unidos, teniendo en cuenta el crecimiento y fortalecimiento que han tenido las estructuras criminales en los últimos años.

Militares custodian edificaciones afectadas por el temblor en el sur de Cali. Foto: Jorge Orozco / El País

“Estoy de acuerdo con esta ayuda, no solamente en la parte de inteligencia, sino también en el fortalecimiento de los recursos. Es muy positivo para el país y yo pienso que nadie se puede negar a este tipo de apoyo”, manifestó.

Incluso, apuntó a que esto en un futuro podría ir más allá y que exista un apoyo similar por parte de otros países. El excomandante de la FAC puso de ejemplo lo que, en su momento, pasó con Hugo Chávez, que no accedió a la unión y, por eso, se perdieron muchos posibles golpes.

¿Operaciones combinadas entre Colombia y Estados Unidos ponen en riesgo la soberanía nacional? “La amenaza cambió”

Diego Molano, exministro de Defensa, dijo por su parte que no se puede tomar esta decisión como entregar la soberanía por parte de Colombia, ya que este es otro de los puntos que más discusión ha dejado.

“Esta cooperación no afecta la soberanía de Colombia porque está tomando decisiones contundentes para fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública, recuperar el control territorial y colaborar con Estados Unidos para que esta amenaza no los afecte”, comentó.

Por el momento, tal parece que todavía falta mucho por debatir en este asunto, que genera toda una controversia y opiniones divididas, que incluso han llevado a fuertes críticas al Gobierno y al presidente Abelardo De La Espriella.