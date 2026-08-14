Luigi Mangione confiesa y se declara culpable de cargos en asesinato de CEO de aseguradora de salud. “Le disparé y murió”

Al comparecer este viernes ante una jueza federal, Luigi Mangione admitió haber matado a tiros en una calle de Manhattan a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthCare, el mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos.

El caso, que conmocionó al mundo empresarial estadounidense, se remonta a diciembre de 2024, cuando Mangione abrió fuego contra Thompson, de 50 años, en lo que la Fiscalía describe como un ataque motivado por su rechazo al sistema de seguros de salud de Estados Unidos.

“En la mañana del 4 de diciembre, disparé contra el señor Thompson en Manhattan y él murió”, dijo Mangione al declararse culpable de acosar a su víctima. La sentencia se conocerá el 18 de diciembre. La fiscalía adelantó que solicitará cadena perpetua.

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Mangione, de 28 años, enfrentaba cargos federales por acoso vinculados al seguimiento de la víctima, además de una acusación por homicidio presentada por el Estado de Nueva York.

Tras su declaración de culpabilidad, su defensa pidió el viernes que se retiren los cargos estatales para evitar que sea juzgado dos veces por los mismos hechos. “Acabamos de presentar nuestra solicitud ante el tribunal estatal para explicar por qué los cargos deben retirarse en virtud de las garantías de Nueva York contra la doble incriminación”, afirmó su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

Mangione comparece ante una corte en Manhattan, Nueva York. Foto: Getty Images

Tanto los cargos federales como los estatales podrían derivar en una condena de cadena perpetua. Otros dos cargos federales que contemplaban la pena de muerte fueron desestimados por un juez a principios de este año.

El caso ha dividido aún más a una opinión pública polarizada. Los sectores conservadores, encabezados por el presidente estadounidense Donald Trump, han reclamado un castigo ejemplar para Mangione.

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Los fiscales afirmaron este viernes que merece una pena severa. “No puede haber celebridades entre quienes cometen asesinatos”, declaró a la prensa Jamie McDonald, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, numerosos simpatizantes de Mangione acudieron al tribunal federal en Manhattan para expresarle su apoyo. El edificio permanecía bajo fuertes medidas de seguridad y un helicóptero sobrevolaba la zona.

Según diversos informes, familiares de Thompson asistieron a la audiencia. Cuando abandonaban el lugar en una caravana de camionetas negras, un hombre les gritó: “Estados Unidos ama a Luigi”.

Luigi Mangione es escoltado al tribunal estatal de Manhattan en Nueva York, el martes 16 de septiembre de 2025. Foto: AP

La muerte de Thompson sacó a la luz un profundo malestar de parte de la población con el lucrativo sistema privado de atención médica de Estados Unidos. Algunos usuarios de redes sociales incluso presentaron a Mangione como un héroe.

La policía lo detuvo el 9 de diciembre en Altoona, Pensilvania, tras recibir información de empleados de un restaurante McDonald’s, al término de varios días de búsqueda.

Según los fiscales, viajó en autobús desde Atlanta hasta Nueva York unos diez días antes del crimen. Tras registrarse en un hostal de Manhattan con documentación falsa, presuntamente vigiló las inmediaciones del hotel de la víctima y del centro de conferencias donde se produjo el tiroteo.

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Después de su arresto, los agentes inspeccionaron sus pertenencias, entre las que encontraron una pistola, un silenciador y un frasco de mantequilla de maní Skippy. Mangione también reconoció este viernes ante el tribunal que utilizó una impresora 3D para fabricar un arma y que la equipó con un silenciador y un cargador.

En Estados Unidos, una persona puede afrontar procesos tanto en la justicia estatal como en la federal por un mismo delito, aunque los cargos suelen ser diferentes, como ocurre en el caso de Mangione.

Con información de AFP.