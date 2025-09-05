Shein usó imagen con IA de Luigi Mangione, acusado de asesinato, para vender una camiseta y es obligado a retirarla

El gigante chino de moda ultrarápida Shein está envuelta nuevamente en un polémico momento luego de tener que eliminar un anuncio de venta de una camiseta a través de su sitio web tras algunas denuncias por el uso de imagen utilizada para promocionar una camisa masculina.

La imagen correspondía a Luigi Mangione, un estadounidense de 27 años acusado del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en diciembre de 2024. Mangione se encuentra en prisión federal a la espera de juicio y ha declarado su inocencia ante los cargos de homicidio, acoso y posesión de armas de fuego con silenciador.

La imagen, que aparentemente habría sido creada con inteligencia artificial, mostraba el rostro de Mangione, lo que generó gran polémica. En la publicidad, Mangione aparecía modelando una camisa blanca de manga corta, cuyo precio era de 11.69 dólares.

La foto fue rápidamente detectada por usuarios en redes sociales, generando rechazo y confusión, lo que provocó que el producto se agotara rápidamente en varias tallas. Ante la situación, Shein se vio obligado a retirar la prenda y a iniciar una investigación para fortalecer sus mecanismos de supervisión y sancionar a los responsables.

Shein informó posteriormente que la imagen fue subida por un vendedor externo llamado Manfinity, quien no respondió a los intentos de contacto. Se sospecha que esta empresa utiliza imágenes generadas por inteligencia artificial y no tiene ubicaciones verificables, lo que complica el control sobre los contenidos publicados en la plataforma.

El caso de Luigi Mangione

Actualmente, Luigi Mangione se encuentra detenido en una prisión federal en Brooklyn, Nueva York, a la espera de juicio por el asesinato ocurrido el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan.

La Fiscalía federal solicitó formalmente la pena de muerte para Mangione, argumentando que representa un peligro social debido a sus supuestas motivaciones políticas y sociales para cometer el acto.

Mangione, por su parte, se ha declarado no culpable tanto de los cargos federales, que incluyen asesinato con arma de fuego y uso ilegal de armas, como de los cargos estatales que podrían implicar cadena perpetua. En agosto de 2025, un juez le concedió acceso a una laptop en prisión para facilitar la preparación de su defensa, en un caso judicial que ha capturado gran atención pública y mediática.

El presunto tirador Luigi Mangione es conducido al juzgado del condado de Blair para una audiencia de extradición el 10 de diciembre de 2024 en Hollidaysburg, Pensilvania. | Foto: Getty Images via AFP

Además de la polémica reciente con el acusado de asesinato, Shein enfrenta otras controversias. En junio de 2025, la Unión Europea abrió investigaciones contra la compañía por usar “patrones oscuros” en su aplicación, técnicas persuasivas diseñadas para aumentar el consumo de manera agresiva, como temporizadores de cuenta atrás, notificaciones constantes y scroll infinito. Estas prácticas han sido calificadas como potencialmente engañosas y adversas para los consumidores.