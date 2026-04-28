El 4th Latin Consumer Summit, impulsado por Grupo Ohla, tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo en Florida International University (FIU), en Miami. Este destacado evento congregará a reconocidos líderes y altos directivos de los sectores de retail, mercadeo, consumo masivo y ventas.

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La agenda girará en torno a tres pilares fundamentales: por un lado, el análisis del impacto y las respuestas estratégicas ante la evolución del consumidor latinoamericano; por otro, la relevancia y el dinamismo del mercado hispano en Estados Unidos ; y, finalmente, la reinvención del retail y las ventas, marcada por la adopción de inteligencia artificial, la integración omnicanal y la transformación del punto de venta.

SEMANA habló Antonio Monckeberg, CEO Grupo Ohla y uno de los organizadores del evento que reúne a decenas de empresarios y ejecutivos de toda la región.

Antonio Monckeberg, CEO Grupo Ohla Foto: Grupo Ohla

“Nos permitiría de forma colaborativa compartir todo el conocimiento de los principales ejecutivos, consultores, empresarios, ex autoridades para entender cómo la inestabilidad actual, la democratización de las comunicaciones y la transformación tecnológica está transformando los hábitos de los consumidores”, dijo Monckeberg

El CEO del conglomerado confirmó que se van a reforzar 3 puntos importantes en el evento de este año: se renueva la búsqueda de entendimiento y de conocimiento en torno a la inestabilidad global, se tratará el tema de la transformación tecnológica.

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“Los cambios innovaciones más actualizados de inteligencia artificial en el entorno en el sector y específicamente en el consumidor en el consumidor latino” y finalmente un doble clic en el consumidor latino como todas estas tendencias están impactando al consumidor latino en Estados Unidos”, dijo.

A este respecto, Monckeberg anunció que la nueva versión del evento va a enfocarse también en la tendencia “que ya viene creciendo de manera muy fuerte”, y se trata del segmento que más crece en Estados Unidos, el alto flujo de nuevas empresas que nacen dentro del país.

Diego Loaiza, Board Member, Angel investor, Shark Tank México – Grupo Familia, Federico Lamberti, Global Sales Strategy Senior Director – Pepsico, Renato Burga Rivera, Gerente Comercial Cencosud Perú, Daniel Salcedo, Head of Partnerships – Rappi Foto: Grupo Ohla

“Además de una población muy joven, muchas marcas quieren desarrollar y quieren comercializar sus productos en Estados Unidos, pero no saben bien cómo hacerlo. Especialmente marcas latinas, cómo llegar al consumidor latino, entender que el consumidor latino es un consumidor muy diverso, que los latinos que están en Dallas en Texas no son los mismos que los que están en Nueva York”, aseveró.

Durante la mañana del jueves 14 de mayo, la programación estará centrada en el contexto latinoamericano y comenzará con una de las sesiones más sobresalientes del encuentro: el panel “Meet the New Latin Consumer”.

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En este espacio participarán Álvaro Cárdenas, presidente de Diageo Latin America & Caribbean; Gretel Lanner, senior vice president de Edgewell Latinoamérica; y Felipe González, CEO de Nestlé Colombia.

La cuarta edición del Latin Consumer Summit incorporará asimismo un espacio dedicado a analizar la transformación del consumidor, así como la influencia creciente del retail media y el social commerce en los hábitos de compra.

El evento congrega a miles de publicistas, comunicadores y empresarios de toda la región Foto: Grupo Ohla

En este panel intervendrán Juan Diego Valdés, gerente corporativo de marketing y sostenibilidad de Falabella; Vitor De Angeli Camargo, head of product solutions & operations LATAM de TikTok; y Charly Maltagliatti, pan-regional client partner de Meta.

Dentro del bloque orientado a tendencias, se llevará a cabo un diálogo centrado en las nuevas lógicas del punto de venta y en la importancia determinante que sigue teniendo la ejecución en tienda para la experiencia del consumidor.

En esta instancia participarán Marcela Cárdenas, head of sales capabilities de Kraft Heinz; Rifka Bernstein, VP sales Americas de Trax; y Juan Saravia, cofundador y CEO de Ohla.ai, junto a otros destacados exponentes del sector.