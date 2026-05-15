“La cultura nace del deporte”: Altos ejecutivos discuten la relación entre el entretenimiento y la estrategia comercial

En la ciudad de Miami, se llevó a cabo la nueva versión del Latin Consumer Summit, donde diferentes ejecutivos y altos cargos de empresas multinacionales discuten estrategias de retail y marketing en la Universidad Internacional de la Florida.

Latin Consumer Summit 2026: Segundo día del foro sobre consumo y comercio minorista latinoamericano

Uno de los paneles más importantes de este segundo día de cumbre se llevó a cabo este viernes, 15 de mayo, con el nombre “¡Que empiece el juego!: Del estadio a la tienda”.

En el evento, se discutieron temas de marketing y economía global con base en el deporte y el retail.

Pablo Cavallaro, director sénior de marca de Adidas México Foto: Grupo Ohla

El panel estuvo moderado por la directora de video de publicaciones Semana, Juanita Gómez, y contó con la participación de Pablo Cavallaro, director sénior de marca de Adidas México; Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo y director de marketing y comunicaciones para Latinoamérica de Mastercard, así como Pedro Garza, director de desarrollo internacional del Club América.

En el análisis, los ponentes aseguraron que el deporte dejó de ser solo entretenimiento y ahora es comunidad, cultura y negocio, un espacio de conexión con la audiencia y el mercado.

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Pedro Garza, director de desarrollo internacional del Club América de fútbol en México, aseguró que “el fan del Club América es joven, es hispano, con alto poder de influencia en su comunidad, es digital, es transnacional y actúa con inmediatez”.

Por otro lado, es importante el enfoque en “segundas y terceras generaciones, el idioma”, ya que ahora hay consumidores “que hablan español o inglés en casa y debes hablarles a todos de manera diferente”.

Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de Mastercard. Foto: grupo ohla

Por su parte, Pablo Cavallaro, director sénior de marca de Adidas México, se refirió a los cambios en el consumidor después de la pandemia.

“Somos un péndulo del mundo del deporte y del lifetime, un consumidor que busca tener su mejor versión en términos deportivos y que de alguna manera buscamos lo mejor para el atleta; al tiempo, ese consumidor es un consumidor que busca relacionarse con las marcas”, dijo.

“La cultura nace del deporte, pero también repercute en la moda y se vive en las calles, ese consumidor que quiere estar a la moda, se adapta a lo que vive el mundo actual, es parte de nuestro consumidor también”, aseveró el funcionario de Adidas.

Por otro lado, Carlos Quintero, vicepresidente ejecutivo para Latinoamérica de Mastercard, aseguró: “Cuando estás enfocado en algo que te apasiona, tu subconsciente está ahí”, y las “pasiones” hacen parte del enfoque de cada consumidor.

Panel organizado por el Grupo Ohla en la Universidad internacional de la Florida Foto: Grupo Ohla

“Nos enfocamos en las pasiones, el entretenimiento, viajes, comida, el deporte… el fútbol ahora que está en boca porque viene el mundial, los deportes son algo en lo que la gente se apasiona”, dijo.

“Una de las pasiones que de hecho está creciendo muchísimo es el wellness, es como la gente tiene acceso a tecnología a tratamientos, apoyamos el deporte y apoyamos este tipo de beneficio a nivel físico y mental”, concluyó.