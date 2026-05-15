Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, reveló nuevos detalles sobre las condiciones en las que su padre permanece detenido en Estados Unidos tras su captura en Caracas el pasado enero en medio de una operación de las fuerzas estadounidenses.

En una entrevista concedida al semanario alemán Der Spiegel, el dirigente chavista aseguró que Maduro se encuentra recluido en una celda compartida con otros 18 presos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

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“Desde Semana Santa está en una celda común con otros 18 prisioneros. La mitad de ellos habla español”, afirmó Maduro Guerra. Según relató, el exmandatario conversa con otros internos, ve televisión y ha comenzado a aprender inglés dentro de la prisión.

El hijo de Maduro explicó que, durante las primeras semanas tras su captura, el exgobernante permaneció aislado en una celda individual. “Al principio, cuando estaba en una celda separada, hacía una hora de ejercicio todas las mañanas y luego escribía un diario con todo lo que se le venía a la cabeza”, señaló.

El diputado Nicolás Maduro Guerra habló sobre la vida de su padre en prisión. Foto: AFP

Maduro Guerra también contó que mantiene contacto frecuente con su padre. “Desde que fue trasladado, llama todas las noches alrededor de las siete”, dijo en la entrevista. Añadió que el exmandatario dedica buena parte de su tiempo a leer la Biblia y otros libros enviados desde el exterior. Entre ellos mencionó textos sobre metafísica, obras de William Shakespeare, escritos de Simón Bolívar y la Constitución venezolana.

La entrevista incluyó además una reflexión poco habitual dentro del chavismo sobre errores cometidos durante los años de gobierno de Maduro. “Es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón”, afirmó.

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El dirigente oficialista también habló sobre la operación estadounidense ejecutada el 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Según admitió, la familia y el gobierno venezolano no esperaban una acción de ese tipo.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

“Debimos haber hecho más para proteger a mi padre. Fallamos en eso”, declaró. También aseguró que las fuerzas estadounidenses utilizaron tecnología que en Venezuela “nunca habían visto”.

Maduro y Flores fueron trasladados posteriormente a Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Ambos se declararon no culpables ante un tribunal federal días después de su captura.

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Mientras tanto, en Venezuela, Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del gobierno chavista tras la caída de Maduro, manteniendo una estrecha colaboración con el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos en materia comercial.