6ix9ine volvió a revelar detalles inéditos de la convivencia de Nicolás Maduro en prisión

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, conocido como 6ix9ine, salió el 3 de abril del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn tras cumplir una condena de 90 días por violar los términos de su libertad condicional, y desde entonces sigue revelando detalles de su convivencia con Nicolás Maduro, quien permanece recluido en ese mismo penal desde su captura en enero.

Sus declaraciones, repartidas en entrevistas al programa matutino Hoy Día de Telemundo y en un stream con el creador de contenido Adin Ross, se viralizaron en redes sociales y ofrecen el primer retrato cotidiano del expresidente venezolano en prisión.

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La imagen más contundente la dio en Hoy Día. “Somos 15 de nosotros. Desde mi cama, con mi pie puedo tocar la cama de Maduro”. El rapero describió una celda colectiva donde los presos conviven en espacio reducido, con teléfonos y duchas compartidas, y donde la rutina comienza muy temprano.

“Me paro, me lavo los dientes, oro, le doy gracias a Dios, me pido un café”, dijo, antes de revelar que esa rutina la compartían viendo televisión juntos. “Lo juro por el Dios más sagrado que Maduro está viendo este programa ahora mismo. Nos pasábamos viéndolos a ustedes”, le dijo directamente a los conductores del show.

Nicolás Maduro en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. Foto: Foto:Colprensa/ AP

Sobre la vida espiritual del exmandatario, 6ix9ine fue enfático al respecto. “El hombre lee la Biblia todos los días. El hombre es muy creyente en Dios”, afirmó, en contraste con la imagen pública que proyectó Maduro durante sus años en el poder.

En su aparición en Hoy Día, 6ix9ine también aprovechó para hacer una comparación política que generó debate. Recordó que en esa misma prisión coincidió con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico.

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“Cuando yo compartí con el presidente de Honduras nadie dijo nada… era un narco, pero eso está bien”. Y cuestionó la doble vara con la que, a su juicio, se juzga a Maduro. “No se puede juzgar a un presidente comunista y después ignorar a un presidente narco”, manifestó el músico.

El rapero Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro, en poder de las autoridades estadounidenses. Foto: Pantallazo de video de la cuenta en Instagram 6ix9ine y Getty Images respectivamente.

El elemento que más se viralizó fue el objeto con el que salió de prisión: un peluche de Bob Esponja que, según el rapero, lleva la firma de Maduro con la leyenda “Venezuela por siempre, 6ix9ine 101” y la fecha 2 de abril. “Conseguí su firma y es legendario”, dijo.

En un stream con Adin Ross, el rapero fue más gráfico sobre los primeros días de Maduro en el penal. “No olía bien… olía a mierda cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista. Pero luego pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”, dijo.

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También describió el momento en que se enteró de quién era su nuevo compañero de celda. “Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano entró en su casa y fue una locura. No quería molestarlo. En cuanto entró, le dije: ‘Oye, cualquier cosa que necesites, yo te ayudo’”. Sobre la rotación de celdas, añadió un detalle que no pasó desapercibido: “Maduro ocupó lo que era mi cama el año pasado, y yo estuve en la de Diddy”, en referencia al productor Sean Combs, también detenido en ese penal.