En las últimas horas recobró su libertad el rapero Tekashi 6ix9ine, luego de haber estado 90 días en prisión en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, Estados Unidos, el mismo penal donde se encuentran figuras de alto perfil como el exdictador venezolano, Nicolás Maduro.

A la salida del penal, el músico presumió un supuesto detalle que tuvo Maduro con él. En un video que compartió a través de redes sociales, 6ix9ine dejó ver un muñeco de Bob Esponja que, según dijo, le autografió el dictador.

En su momento, Tekashi 6ix9ine celebró que supuestamente estaba compartiendo prisión con Nicolás Maduro. Foto: Montaje SEMANA | 1. Getty Images - 2. Truth Social Donald Trump

“Mira, Maduro lo firmó”, expresó el rapero a su salida de prisión. “Maduro. 2 de abril. Venezuela por siempre 6ix9ine 101”, mostró en video el rapero 6ix9ine.

También se pudo observar al rapero sonriente, saludando a un amigo y caminando hacia un vehículo que lo esperaba para sacar de allí el muñeco.

Después, el artista estadounidense celebró su libertad colocándose una llamativa cadena que le llevó su amigo a la salida de la cárcel.

Vale recordar que a inicios de diciembre de 2025, el rapero 6ix9ine fue sentenciado a pasar tres meses en el Metropolitan Detention Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Lo anterior, luego de que así lo determinara un juez, después de que este hubiera violado los términos de su libertad supervisada, delito del que se declaró culpable en julio de 2025.

El caso es que, mientras algunos de los seguidores del rapero cuestionan la veracidad del detalle de Maduro con él, hay también quienes destacan la capacidad del rapero para mantenerse en el ojo del huracán mediático.

El inesperado mensaje del dictador Maduro desde prisión

A través de un comunicado difundido el pasado 28 de marzo, el exdictador Nicolás Maduro envió un inesperado mensaje, días después de la audiencia ante un juez en Nueva York.

En el escrito, el expresidente y su esposa, Cilia Flores, instaron a los venezolanos a mantener la calma y fortalecer la cohesión del país. Así mismo, afirmaron estar “firmes” y tranquilos.

El grito que se escuchó en las cárceles de Venezuela cuando cayó Nicolás Maduro: “Abajo cadenas, muera la opresión”

“Hoy, más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto. Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras”, dijeron Maduro y Flores en parte del supuesto mensaje que fue difundido en redes sociales.