6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

En las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, se volvió noticia mundial la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en el marco de una operación militar llevada a cabo por Estados Unidos.

El anuncio apareció en la plataforma Truth Social, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la acción había sido “un despliegue amplio y exitoso” que culminó con el traslado aéreo de la pareja presidencial fuera del territorio venezolano.

Según las versiones preliminares que se difundieron en ese momento, la operación fue el resultado de una planificación minuciosa, desarrollada durante meses y ejecutada con un alto nivel de coordinación militar.

Estas son las imágenes de la captura de Nicolás Maduro. Así llegó el dictador a Nueva York. Foto: Fotomontaje

El hecho de que el mandatario venezolano se encuentre recluido, ha hecho que la historia del rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine cambie por completo, ya que él se entregó a las autoridades tras violar los términos de la libertad condicional que tenía, para solamente compartir tres meses de prisión con Maduro.

Previo a entregarse, el rapero, que lleva por nombre Daniel Hernández, realizó una transmisión en vivo durante dos horas, en la que habló con sus seguidores y aprovechó, principalmente, para despedirse por un tiempo de las redes sociales.

“Muchas gracias, chicos, los veo en tres meses”, escribió el artista en su cuenta de Instagram, en el video en el que muestra como otra persona corta con unas tijeras su pulsera de detención.

En otro video publicado también en su cuenta, el rapero habló del equipo de baloncesto que conformará en la cárcel, y se mostró emocionado por estar en el mismo lugar que el mandatario venezolano, además de otras personalidades que también están recluidas en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, en Nueva York.

“Voy a conocer al presidente de Venezuela. Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”, dijo el rapero en dicho video.

Además, afirmó que también tendrá la oportunidad de coincidir en el centro penitenciario con Magione, quien está detenido por el homicidio de Brian Thompson, directivo de una aseguradora médica estadounidense.

En este video, 6ix9ine también recordó que estuvo encarcelado previamente y que compartió con el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el polémico productor musical Sean ‘Diddy’ Combs.

“A punto de formar el mejor equipo de baloncesto que se haya visto en una cárcel”, escribió Tekashi.

El arresto de 6ix9ine en el año 2019, año en el que se declaró culpable, se dio debido a que tenía varios cargos: conspiración, tráfico de drogas, armas y participación en actividades delictivas con la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods.