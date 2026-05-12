La imagen de Marco Rubio que estalló las redes sociales y tiene que ver con la captura de Maduro

Este martes, Marco Rubio fue visto abordando el Air Force One con un conjunto gris Nike Tech Fleece, muy similar al que usaba Nicolás Maduro el día de su detención, un detalle que rápidamente encendió las reacciones en redes sociales.

El mensaje de Origin USA, por la sudadera de Maduro, que resultó siendo un ‘hit’ en ‘marketing’ digital

La imagen fue compartida por Steven Cheung, asistente del Presidente Donald Trump y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, y generó una ola de comentarios en las redes sociales.

“¡El secretario Rubio luciendo las Nike Tech ‘Venezuela’ en el Air Force One!”, dice el mensaje del funcionario estadounidense.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

La fotografía muestra al secretario de Estado de pie, con las manos dentro de los bolsillos, luciendo el conjunto gris jaspeado de Nike Tech Fleece —sudadera con capucha y joggers—.

La sudadera gris Nike Tech Fleece que Nicolás Maduro llevaba cuando fue capturado por autoridades estadounidenses terminó convirtiéndose en un fenómeno viral inesperado.

Aunque la noticia principal era política y judicial, las redes sociales desviaron rápidamente la atención hacia el conjunto deportivo que aparecía en las imágenes difundidas tras su detención. Usuarios de X, TikTok y Reddit comenzaron a identificar la marca, compartir memes y publicar comentarios irónicos sobre el look del mandatario venezolano.

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El impacto fue tan grande que las búsquedas de ‘Nike Tech Fleece’ aumentaron de manera explosiva en Google y varias tallas del modelo gris se agotaron en la tienda online de Nike en Estados Unidos.

Medios internacionales señalaron que el conjunto, valorado en unos 260 dólares, se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Algunos internautas incluso bautizaron el atuendo como el ‘Maduro Fit’ y hablaron de “publicidad involuntaria” para la marca.

Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero. Foto: Truth/Donald Trump

Más allá de la moda, el uso de la sudadera también fue interpretado como un símbolo de humillación política: un líder antiestadounidense apareciendo esposado con ropa de una marca icónica de EE. UU. El episodio reflejó cómo la cultura digital puede transformar un hecho geopolítico en un fenómeno de memes, consumo y marketing viral.