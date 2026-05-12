La gran apuesta de Donald Trump: nuevo nombramiento en importante organización podría empujar las ideas del presidente

El Senado de Estados Unidos confirmó a Kevin Warsh como gobernador de la junta de la Reserva Federal, abriéndole el camino para que asuma la presidencia del banco central esta misma semana, cuando el país enfrenta su inflación más alta en tres años.

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El Senado de los Estados Unidos votó 51 a 45 para confirmar el nombramiento de Warsh para un periodo de 14 años. A finales de esta semana, se llevará a cabo una nueva votación para decidir si Warsh asume la presidencia por cuatro años de la Fed, en reemplazo de Jerome Powell, próximo a terminar su mandato.

El presidente Donald Trump ha criticado e insultado a Powell con frecuencia porque la Reserva Federal no baja las tasas de interés con rapidez; adicionalmente, ha amenazado con despedirlo en múltiples oportunidades, pero el funcionario ha resistido en sus ideales.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en Washington, DC, el 18 de junio de 2025. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables por cuarta reunión consecutiva el miércoles, pronosticando una inflación más alta y un crecimiento más lento este año, mientras que los aranceles del presidente Donald Trump comienzan a tener efecto y la incertidumbre geopolítica se intensifica. La Fed mantuvo la tasa de interés de referencia en un rango entre 4.25% y 4.50% al final de su reunión de dos días, con funcionarios que prevén dos recortes de tasas este año, similar a proyecciones anteriores. (Foto por SAUL LOEB / AFP Foto: AFP

Warsh llega a la Fed el mismo día en el que se conoció que la inflación en Estados Unidos llegó a su nivel más alto interanual desde 2023, ubicándose en el 3,8% en abril. En varios rubros, hubo un aumento significativo en los precios, lo que ha producido incomodidad entre la población estadounidense.

Por su parte, Warsh se ha mostrado favorable a reducir los tipos de interés, pese a que el aumento de los precios ha superado el objetivo a largo plazo de inflación de la Fed del 2%. Además, un punto crítico del estado actual es que el mercado laboral también muestra señales de debilidad, según expertos de la AFP.

En la junta, Warsh ocupará la vacante que deja Stephen Miran, un aliado de Trump nombrado gobernador en septiembre para completar el periodo de Adriana Kugler, quien renunció.

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Su nombramiento ha causado dudas sobre la independencia del banco, ante los ataques sin precedentes de Trump, a pesar de que en su audiencia de confirmación el mes pasado, Warsh dijo que “absolutamente no” sería un títere del presidente.

¿Quién es Kevin Warsh?

Entre 2006 y 2011, Warsh, graduado de Stanford y de Harvard, estuvo en la junta de gobernadores de la Fed. En ese momento, era reconocido como un duro crítico de la inflación.

En su primer paso por la Reserva Federal, cuando el banco central respondía a la crisis financiera de 2008, fue un puente de comunicación entre los responsables de la política monetaria y los mercados financieros, pese a su creciente escepticismo por las decisiones de la Reserva.

Kevin Warsh, nominado a la presidencia de la FED. Foto: AP

Renunció como gobernador en 2011, siete años antes del fin de su periodo. Al momento de su salida, Warsh era visto como un “halcón”, un término que describe a los altos funcionarios que se inclinan por precios estables e inflación baja. Por lo general, se logra al favorecer políticas monetarias más estrictas y tipos de interés más altos.

Sin embargo, con los años asumió una postura más crítica hacia la entidad y se mostró muy afín a la administración Trump. En un discurso el año pasado, aseguró que la Fed se alejó de su misión hacia ámbitos políticos en los que no tiene experiencia. La acusó de frenar un mayor crecimiento de la economía estadounidense.

¿Qué va a pasar con Jerome Powell tras salir de la presidencia de la FED?

Finalmente, en la última conferencia de prensa como presidente, Powell anunció su inusual decisión de permanecer como gobernador. Habló de amenazas a la independencia del banco central y prometió “tener un perfil bajo” durante la dirección de Warsh.