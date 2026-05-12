Trump registra su desaprobación más alta y demócratas ganarían elecciones de noviembre, según encuesta de AtlasIntel

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, registra su nivel de desaprobación más alto desde que inició su segundo mandato, según la encuesta nacional de AtlasIntel realizada entre el 4 y el 7 de mayo con 2.069 encuestados y un margen de error de 2 puntos porcentuales.

El 59,8% de los estadounidenses desaprueba su gestión frente al 39,5% que la aprueba, la brecha más amplia desde el inicio del mandato de Donald Trump en enero del año pasado. La tendencia llega en un momento en que los demócratas toman ventaja frente a los republicanos en el escenario de las elecciones legislativas de noviembre.

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La serie histórica de AtlasIntel muestra una caída sostenida, donde Trump comenzó su segundo mandato prácticamente empatado en aprobación y desaprobación, con 49% y 49,7% respectivamente en enero de 2025, pero la guerra contra Irán marcó un punto de inflexión negativo para el mandatario.

Tras el inicio del conflicto en febrero, la desaprobación escaló hasta niveles que no se habían registrado en su primer ni segundo mandato, alcanzando el 59,8% en la medición más reciente. El impacto de la guerra es el factor más claro en el deterioro. El 59,2% de los encuestados se opone a la decisión de lanzar ataques militares contra Irán y solo el 38,9% la respalda.

Donald Trump vive su peor momento de popularidad como presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

La oposición es aplastante entre demócratas (96,8%) e independientes (73,8%), y sigue siendo minoritaria incluso entre quienes votaron por Trump en 2024: apenas el 11,8% de ese grupo se opone a los ataques, pero el 59,2% de la población general sí lo hace.

Además, el 67,8% de los estadounidenses cree que los ataques aumentan la probabilidad de futuros atentados terroristas contra ciudadanos estadounidenses, y el 55,5% considera que tendrán un efecto neto negativo para la paz en Irán.

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En materia económica, el panorama tampoco favorece al presidente. El 62,8% de los encuestados considera que sus políticas económicas han empeorado la economía estadounidense, frente a apenas el 30,6% que cree que la han mejorado. El 59% califica la economía del país como mala, y el 58% cree que empeorará en los próximos seis meses. La inflación encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas con el 48,6%, seguida de la economía y el empleo con el 41,1%.

De cara a las elecciones legislativas del Congreso en noviembre, el 54,6% de los encuestados votaría por el candidato demócrata frente al 40,1% que lo haría por el republicano, una ventaja de 14,5 puntos para el partido opositor.

Marco Rubio aparece como el favorito de los republicanos para las elecciones de 2028. Foto: AP

Los demócratas lideran en intención de voto en casi todos los segmentos demográficos: entre jóvenes de 18 a 29 años con el 82,8%, en zonas urbanas con el 59%, y entre mujeres con el 52,1%. Los republicanos retienen su ventaja en zonas rurales con el 50,7%.

En el capítulo de figuras políticas, la encuesta muestra un mapa de popularidades que anticipa la disputa de 2028. Alexandria Ocasio-Cortez lidera las preferencias demócratas para la primaria presidencial con el 26%, seguida de Pete Buttigieg con el 22,4% y Gavin Newsom con el 21,2%.

En el lado republicano, Marco Rubio encabeza las preferencias entre los votantes del partido con el 45,4%, seguido de J.D. Vance con el 29,6%. Sin embargo, Rubio tiene imagen negativa entre el 51% de la población general, lo que complica su proyección nacional.