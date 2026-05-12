Irán endurece su postura y exige a Estados Unidos aceptar su plan de paz

El jefe negociador de Irán lanzó el martes un ultimátum a Estados Unidos para que acepte las condiciones del plan de paz de 14 puntos propuesto por Teherán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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“No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro”, escribió en X Mohamad Bagher Ghalibaf.

El también presidente del Parlamento iraní añadió que cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta, “más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses”.

Según la página Iran War Cost Tracker, el gobierno estadounidense ha gastado cerca de 78 mil millones de dólares en el conflicto, lo que la convierte en una de las operaciones militares más costosas de los últimos años. El despliegue de dos de sus portaviones más poderosos, el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush, también ha elevado significativamente los costos operativos.

Mojtaba Jamenei y Donald Trump Foto: AFP Y AP

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz al comercio y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

En medio de ese escenario, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a 12 personas y entidades vinculadas con Teherán, a las que acusa de “facilitar” la venta de petróleo iraní a China.

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Washington tomó la medida antes de la visita de Donald Trump a Pekín esta semana. Entre los sancionados figuran tres personas radicadas en Irán y nueve empresas con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump rechazó el domingo la última contrapropuesta iraní, que calificó de “totalmente inaceptable”, y aseguró que el alto el fuego, vigente desde el 8 de abril, atraviesa un momento crítico.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

El mandatario añadió que el alto el fuego con Irán está bajo “respiración asistida, como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir’”.

Aunque el cese al fuego sigue vigente, varios episodios recientes han aumentado la tensión. Entre ellos, el ataque de la marina estadounidense contra petroleros iraníes, un hecho que volvió a poner el acuerdo en la cuerda floja.

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Irán indicó que en su plan exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, aplicado desde mitad de abril, y la liberación de sus activos congelados.

Las negociaciones están estancadas tras una primera ronda de conversaciones el mes pasado en la que no se lograron avances.

*Con información de AFP.