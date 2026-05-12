“Es su última oportunidad”: María Corina Machado envió contundente advertencia a Delcy Rodríguez

La líder opositora venezolana y premio Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, aseguró que quienes colaboren con una transición democrática en Venezuela, incluida Delcy Rodríguez, contarán con “garantías” e “incentivos”, así mismo, envió un mensaje a la mandataria interina venezolana sobre el futuro del país.

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Durante una entrevista con la periodista Christiane Amanpour en CNN, Machado afirmó que Rodríguez aún tiene margen para asumir un papel en un eventual proceso de cambio político de cara a una vuelta de la democracia en Venezuela.

“Ella tendrá incentivos y creo que es su última oportunidad para ser reconocida como una figura que contribuyó a una transición pacífica y ordenada a la democracia de Venezuela”, dijo la dirigente en diálogo en la entrevista con el medio estadounidense, donde envió el mensaje a la dirigente del régimen, exvicepresidenta de Nicolás Maduro.

María Corina Machado y Delcy Rodríguez. Foto: AFP, montaje SEMANA

La opositora insistió en que su sector ha planteado tanto en público como en privado la posibilidad de una negociación para facilitar una salida política. “Hemos ofrecido privada y públicamente nuestra disposición para una transición negociada en la que existan incentivos y garantías para quienes faciliten este proceso”, señaló en la entrevista.

Machado sostuvo además que una parte importante de las estructuras del Estado venezolano respaldaría una transición democrática y una salida del régimen chavista tras más de 25 años en el poder, primero con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. “Más del 80 %” de los integrantes de las Fuerzas Armadas, aseguró, desean “una transición a la democracia”.

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Sobre un eventual calendario electoral, afirmó que la población venezolana espera elecciones “lo antes posible”, aunque indicó que técnicamente el proceso requeriría entre siete y nueve meses una vez exista una decisión política y se nombre un nuevo organismo electoral.

María Corina Machado, dirigente opositora venezolana. Foto: AFP

Las declaraciones se producen en medio de peticiones de parte de las fuerzas opositoras para una transición hacia la democracia en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero y la posterior llegada de Rodríguez al poder como presidenta encargada.

Aunque Rodríguez permanecía bajo sanciones estadounidenses durante el gobierno de Maduro, la administración de Donald Trump levantó las restricciones en abril como parte del nuevo esquema de relaciones con Caracas. Sin embargo, la dirigente chavista continúa sancionada por otros países.

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En los últimos meses, Machado ha mantenido una postura abierta frente al gobierno encabezado por Rodríguez. Mientras ha insistido en que la transición debe desembocar en elecciones libres, también se ha mostrado a favor de hacer contactos directos con figuras del chavismo para negociar un cronograma político.