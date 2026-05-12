¿Traicionaron a Maduro? Jefe de la ONU revela “complicidades” en Venezuela en su captura

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos respondió, en parte, a “complicidades” dentro del poder venezolano, declaraciones que provocaron una protesta formal del Gobierno de Caracas.

Durante una rueda de prensa centrada inicialmente en la situación de Cuba, Guterres fue consultado sobre la posibilidad de que se produzca un escenario similar al ocurrido en enero en Venezuela, cuando fuerzas estadounidenses realizaron una operación en Caracas que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, trasladados posteriormente a Nueva York.

Aumentan las acusaciones de “traición” contra Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

El jefe de Naciones Unidas descartó que ambos casos puedan compararse. “No creo que sea posible porque Venezuela era completamente diferente”, afirmó el alto funcionario de la organización internacional.

Guterres agregó que en el caso venezolano existieron factores internos que facilitaron lo ocurrido. “En Venezuela, para ser sinceros, asistimos a una operación militar contra Maduro, pero tengo la impresión de que hubo una gran complicidad dentro del sistema político venezolano”, declaró.

António Guterres, secretario general de la ONU. Foto: Getty Images

El secretario general también calificó como “una comparación injusta” establecer paralelos entre la situación venezolana y el escenario actual en Cuba. Ya en enero el organismo había expresado su preocupación por “la posible intensificación de la inestabilidad” y por el precedente que podía sentar la captura de Maduro.

La reacción del Gobierno venezolano no tardó. A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas expresó su “firme protesta” y acusó a Guterres de realizar afirmaciones “impropias de su alta investidura”. Según el texto, las palabras del secretario general son “contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe” establecidos en la Carta de Naciones Unidas.

Hermano de Delcy Rodríguez rompe el silencio: ¿hubo traición para detener a Nicolás Maduro?

“Estas declaraciones reflejan el progresivo deterioro de una Secretaría General incapaz de contribuir eficazmente a la paz y a la solución de los grandes conflictos que hoy estremecen a la humanidad”, señaló el comunicado.

Funcionarios del gobierno de Delcy Rodríguez criticaron las declaraciones de Guterres. Foto: Getty Images

El Ejecutivo venezolano sostuvo además que la ONU atraviesa “un deterioro tan profundo de su credibilidad ante los pueblos del mundo” y acusó a la Secretaría General de no mantener “equilibrio y apego a los principios de la Carta de Naciones Unidas”.

Las declaraciones de Guterres se produjeron mientras hablaba sobre Cuba y rechazaba una salida militar para la isla. “No hay una solución militar que se pueda buscar” para Cuba, dijo el secretario general, quien pidió “mantener un diálogo significativo para asegurar que el pueblo cubano no siga sufriendo de forma tan dramática como lo está haciendo”.

Diosdado Cabello habló de “traición” en pleno evento público; mostró su postura frente a Delcy Rodríguez

El comentario ocurre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, insinuara semanas atrás la posibilidad de que Washington pudiera “tomar el control” de Cuba en el futuro, una declaración que provocó fuertes críticas desde La Habana.