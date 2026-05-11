La ONU se refiere a una posible invasión de EE. UU. a Cuba y envía contundente mensaje

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, consideró este lunes, 11 de mayo, que, a su juicio, no existe una “solución militar” para Cuba.

“Una invasión a Cuba podría ser inminente”: Axios vaticina una posible operación militar de EE. UU.

El alto funcionario de Naciones Unidas abogó por mantener un “diálogo constructivo” en pro de que el pueblo cubano “no siga sufriendo” de la “dramática” forma en que lo está haciendo.

“Nos preocupa mucho la situación humanitaria en Cuba”, ha subrayado Guterres en una rueda de prensa en la cual ha defendido que “no hay una solución militar que se pueda buscar” para la isla.

Guterres llamó a “mantener un diálogo significativo para asegurar que el pueblo cubano no siga sufriendo de forma tan dramática como lo está haciendo”.

"There is no military solution that can be sought for Cuba."



UN Secretary-General António Guterres slams U.S. sanctions on Cuba as violations of International law, saying he is "very worried with the humanitarian situation" there. pic.twitter.com/RXFXrOzRd4 — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 11, 2026

Cabe recordar que a comienzos del presente mes de mayo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió a la posibilidad de que su país “tome el control” de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar, tras acabar sus operaciones en Irán.

Las palabras de Guterres han venido de la mano de una crítica al último paquete de sanciones del mandatario norteamericano contra la isla, algo que ha sido calificado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel de “agresión unilateral”, y a lo cual se ha referido el secretario general como una vulneración del Derecho Internacional.

“Nuestra postura con respecto a las sanciones contra Cuba es muy clara. Cada año se aprueba una resolución de la Asamblea General que considera que esas sanciones violan el Derecho Internacional”, dijo el secretario general de Naciones Unidas.

Miguel Díaz-Canel reveló detalles sobre los diálogos que se mantienen con Estados Unidos Foto: Getty Images

“Situación similar a Venezuela”

En esa misma rueda de prensa, Guterres ha sido interrogado por la posibilidad de que se produzca una “situación similar” a la acaecida el pasado enero en Venezuela, cuando Estados Unidos perpetró una incursión militar en el país, que derivó en la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, siendo ambos trasladado a Nueva York, donde permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Aumentan las acusaciones de “traición” contra Delcy Rodríguez tras caída de Nicolás Maduro

A ese respecto, el secretario general de la ONU ha manifestado no creer que sea “posible” que acontezca una “situación similar” porque, ha señalado, “Venezuela era completamente diferente”.

“En Venezuela, para ser sinceros, asistimos a una operación militar contra (Nicolás) Maduro, pero tengo la impresión de que hubo una gran complicidad dentro del sistema político venezolano”, ha argumentado agregando que trazar un símil entre ambos países se le antoja como “una comparación injusta”.

El secretario general es el funcionario administrativo jefe de la ONU. Foto: Anadolu via Getty Images

Al hilo de estas declaraciones de Guterres se ha pronunciado el Ejecutivo venezolano, el cual a través de un comunicado ha expresado su “firme protesta” por considerar que sus palabras “contienen afirmaciones impropias de su alta investidura” y son “contrarias a los principios de objetividad, prudencia, imparcialidad y buena fe” recogidos en la Carta de Naciones Unidas.

Con información de Europa Press*