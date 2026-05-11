El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este lunes a su vicepresidente, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como un “equipo ideal” para las elecciones presidenciales de 2028, si bien ha evitado decantarse por ninguno de ellos.

De rival a heredero: Marco Rubio gana fuerza como posible reemplazo de Donald Trump

“¿A quién le gusta JD Vance? ¿A quién le gusta Marco Rubio?” ha preguntado Trump antes de estimar que el par de nombres “suena como una buena fórmula”, durante una cena con fuerzas de seguridad por la Semana Nacional de la Policía.

“JD es perfecto, eso ha sido una fórmula perfecta”, ha agregado en rueda de prensa.

🚨🇺🇸 Trump's 2028 vetting process: stand in front of a crowd, ask who likes JD Vance and who likes Marco Rubio, declare the loudest pick the dream team.



Then add "this does not mean you have my endorsement under any circumstance."



Diabolical and hilarious🤣 https://t.co/xrfsN72p7p pic.twitter.com/G00P04bnBI — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026

De la misma forma, Trump ha incidido en que la hipotética candidatura sería para él “un equipo ideal”: “Creo que suena como un candidato a la Presidencia y un candidato a la Vicepresidencia”, ha opinado. tras aclarar que su positiva percepción sobre esta posibilidad “no significa” que cuenten con su respaldo “bajo ninguna circunstancia”.

El magnate republicano ha mantenido cierto suspenso sobre el receptor de su apoyo de cara a las siguientes elecciones presidenciales, para las que no ha dejado claro si apoyaría a Vance en lugar de a Rubio o si los instaría a presentarse juntos en el mismo ‘ticket’, si bien ninguno de ellos ha manifestado intenciones al respecto.

Marco Rubio vs JD Vance: así es la rivalidad que se cocina para reemplazar a Trump

Con todo, Rubio lanzó su propia candidatura presidencial en 2016, aunque la suspendió tras perder las primarias contra Trump.

Por otra parte, Rubio declaró en diciembre de 2025 a Vanity Fair que sería “uno de los primeros en apoyar” a Vance si el vicepresidente finalmente se presentara a la Casa Blanca.

Este, por su parte, aseguró en febrero de 2026 que “no hay conflicto alguno” entre él y Rubio, en medio de las especulaciones sobre quién podría ser el próximo candidato republicano a las elecciones de 2028.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, responde preguntas durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca. Foto: Getty Images

“Creo que es interesante que los medios quieran crear este conflicto, donde no hay conflicto alguno”, alegó en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declinara en varias ocasiones pronunciarse sobre su posible sucesor.

“Marco es mi amigo más cercano en la Administración. Creo que está haciendo un gran trabajo para el pueblo estadounidense”, defendió entonces Vance, antes de añadir que “todos tenemos que seguir haciendo un buen trabajo para el pueblo estadounidense, desde el presidente hacia abajo”, ha añadido.

Por su parte, Marco Rubio, publicó recientemente un video con estética claramente “de campaña”, y muchos medios y analistas lo interpretaron como una posible apertura informal hacia una candidatura presidencial para 2028.

El video no fue presentado oficialmente como lanzamiento de campaña, pero mostraba imágenes patrióticas, referencias a líderes republicanos y un mensaje optimista sobre el futuro de Estados Unidos. Eso disparó especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial.