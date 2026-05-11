Trump vuelve a insistir en que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a la posibilidad de integrar a Venezuela como un nuevo estado estadounidense, una idea que ya había mencionado anteriormente y que retomó durante una conversación telefónica con el periodista de Fox News John Roberts.

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Según Roberts, Trump le aseguró que analiza seriamente esa posibilidad. “Me dijo que está considerando seriamente la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51”, escribió el periodista en una publicación en X.

Las declaraciones reavivaron el debate sobre los comentarios que el mandatario ha realizado en los últimos meses respecto a una eventual expansión territorial de Estados Unidos y su relación con países considerados estratégicos para Washington.

No es la primera vez que Trump se refiere a Venezuela en esos términos. En marzo, después de que la selección venezolana derrotara a Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, el presidente publicó un mensaje en Truth Social en el que insinuó nuevamente la idea de anexar al país sudamericano.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Se ven realmente muy bien. ¡Cosas buenas están pasando en Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿CONDICIÓN DE ESTADO, #51, alguien?”, escribió Trump tras la victoria venezolana.

Trump también hizo comentarios similares a finales de marzo, cuando bromeó sobre una eventual candidatura presidencial en Venezuela durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

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“Después de mi mandato, tal vez vaya a Venezuela y me postule a la presidencia contra Delcy. Tal vez me postule contra Delcy”, afirmó el mandatario ante funcionarios de su administración.

Tras conocerse la nueva información revelada por Roberts, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó desde la Corte Internacional de Justicia, donde cumple una agenda oficial. Allí señaló que una eventual anexión de Venezuela a Estados Unidos no estaba contemplada en los planes del gobierno.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: AFP

“Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia”, añadió.

La funcionaria también aseguró que la relación entre ambos países debe mantenerse bajo términos de cooperación y respeto mutuo.

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“Con el presidente Trump, estamos trabajando en una agenda de cooperación para el entendimiento entre los países”, agregó Rodríguez.

Las declaraciones forman parte de una serie de comentarios en los que Trump ha sugerido ampliar la influencia territorial de Estados Unidos.

Desde el inicio de su segundo mandato, insistió en varias ocasiones en que Canadá debería convertirse en el “estado número 51” y también impulsó propuestas relacionadas con Groenlandia.