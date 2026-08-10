Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. se reunieron con Delcy Rodríguez

Funcionarios de alto nivel del Departamento del Tesoro se reunieron el lunes con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un contexto marcado por apagones que afectan los planes de Estados Unidos para incrementar la producción petrolera en el país caribeño.

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Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de la administración del presidente Donald Trump, quien luego de la captura de Nicolás Maduro hace siete meses en una operación militar estadounidense dijo estar a cargo de los negocios petroleros de Venezuela.

La oficina de prensa presidencial venezolana divulgó un comunicado y fotografías del encuentro.

🇺🇸 BANDERA DE ESTADOS UNIDOS NO SALE DE MIRAFLORES: DELCY RODRÍGUEZ RECIBE A DELEGACIÓN DE WASHINGTON

Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro de alto nivel con una delegación oficial del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado de Estados Unidos pic.twitter.com/tdKS4XmtcU — Maibort Petit (@maibortpetit) August 11, 2026

Según el texto, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario adjunto para Asuntos Financieros Internacionales del Departamento del Tesoro, Jonathan Greenstein.

También viajó a Caracas el subsecretario adjunto para el Financiamiento del Terrorismo, Jonathan Burke.

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Durante la reunión se discutió “la búsqueda de la estabilidad del mercado energético y la reactivación de mecanismos financieros”.

La producción petrolera de Venezuela se ubica sobre el millón de barriles diarios, muy lejos de los más de 3 millones que producía hace casi dos décadas. Expertos atribuyen la debacle de la industria petrolera a años de corrupción y malos manejos.

📰#EsNoticia | Presidenta Delcy Rodríguez dirige encuentro con delegación de alto nivel proveniente de EEUU



Este espacio destaca la importancia de mantener los canales diplomáticos abiertos para abordar asuntos de interés y estabilidad regional.https://t.co/voymfWX63d pic.twitter.com/1WPvWafeXQ — Min.Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (@Cancilleria_ve) August 11, 2026

El gobierno venezolano, en tanto, señala que las sanciones impuestas por Estados Unidos para forzar la salida de Maduro afectaron a la industria petrolera.

Si bien Estados Unidos flexibilizó las sanciones que incluyeron un embargo que impedía negociar crudo venezolano aplicado desde 2019, mantiene el control sobre el proceso.

Los encuentros entre funcionarios de alto nivel del gobierno de Trump y Rodríguez ocurren tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en marzo pasado, tres meses después de la caída de Maduro, procesado ahora por narcotráfico en Estados Unidos.

Donald Trump y Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images Montaje: Semana

Washington se muestra satisfecho con la colaboración venezolana, en especial en el sector petrolero, en medio de la crisis en el Golfo y la guerra con Irán, que ha llevado al precio del crudo a precios muy elevados.

Trump pone a Venezuela como “ejemplo” de lo que se puede lograr en Cuba, la isla comunista a 145 km de las costas de Florida a la que amenaza regularmente con algún tipo de acción militar, al mismo tiempo que le impone drásticas sanciones.

Entre tanto, Estados Unidos saludó la llegada a Venezuela de la opositora Dinorah Figuera para iniciar el diálogo con el gobierno, de cara a una transición política.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez (izquierda), se reúne con la exdiputada opositora Dinorah Figuera en la Asamblea Nacional en Caracas el 18 de junio de 2026. Foto: AFP

Washington respalda esas conversaciones, en las que no participa la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

“Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, indicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Estados Unidos sigue comprometido a respaldar este proceso liderado por Venezuela”, añadió. El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

Con información de AFP*