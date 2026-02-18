Mundo

¿Pelea en la Casa Blanca? J. D. Vance rompe el silencio sobre supuesta pugna con Marco Rubio

Ambos funcionarios del gobierno Trump son los favoritos republicanos para suceder al presidente en las elecciones de 2028.

Redacción Mundo
18 de febrero de 2026, 5:21 a. m.
JD Vance y Marco Rubio serían los elegidos de Trump para sucederlo
JD Vance y Marco Rubio serían los elegidos de Trump para sucederlo Foto: AP

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, aseguró el martes que no existe “ningún conflicto” entre él y el jefe de la diplomacia Marco Rubio, presentado como su posible rival para una futura elección presidencial fechada para 2028, donde ambos hombres de confianza del presidente Donald Trump son los favoritos para sucederlo en la Casa Blanca.

“Es tan interesante que la prensa intente crear este conflicto cuando no hay ningún conflicto. Marco está haciendo un excelente trabajo. Yo estoy haciendo el mejor trabajo que puedo. El presidente está haciendo un excelente trabajo. Vamos a seguir trabajando juntos”, dijo en una entrevista con la cadena Fox News.

Preguntado por sus eventuales ambiciones presidenciales, el republicano, de 41 años, se rió y esquivó el tema. “Hace un año y seis meses le pedí al pueblo estadounidense que me diera mi trabajo actual. (...) Nos preocuparemos por un próximo trabajo en algún momento en el futuro”, declaró J. D. Vance sobre su futuro electoral en caso de que busque reemplazar a Donald Trump.

Marco Rubio y JD Vance
Marco Rubio ha hablado sobre una posible candidatura de J. D. Vance. Foto: Getty Images

Marco Rubio, de 54 años, había asegurado en diciembre de 2025, en una entrevista con Vanity Fair, que no se interpondría en el camino del vicepresidente. “Si J. D. Vance se presenta para presidente, será nuestro candidato y yo seré uno de los primeros en apoyarlo”, afirmó el secretario de Estado, quien ha aumentado en su popularidad en los últimos meses.

Según el diario conservador The Washington Examiner, los dos hombres podrán medirse pronto, de manera indirecta, en un escenario muy expuesto: la sala de prensa de la Casa Blanca, esto por cuenta de una situación extraordinaria donde ambos funcionarios se verán cara a cara con la prensa estadounidense y mundial.

El mandatario estadounidense propuso a su vicepresidente, JD Vance, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos presidenciales del partido Republicano para las elecciones del 2029.
El mandatario estadounidense propuso a su vicepresidente, JD Vance, y a su secretario de Estado, Marco Rubio, como posibles candidatos presidenciales del partido Republicano para las elecciones del 2028. Foto: AFP

La portavoz del presidente estadounidense, Karoline Leavitt, anunció que durante su próximo permiso de maternidad varias figuras del gobierno, entre ellos J. D. Vance y Marco Rubio, la reemplazarán en el atril para los tradicionales “briefings” de la prensa acreditada, siendo ahora un nuevo escenario en el que ambos funcionarios del gobierno se harán notar.

Donald Trump, por su parte, reconoce que la Constitución no le permite presentarse por tercera vez en 2028, lo que no le impide mencionar públicamente el tema en ocasiones, ya que durante gran parte del primer año de su segundo periodo presidencial, ha mencionado sus intenciones de querer quedarse en el cargo. Aunque en los últimos tiempos ha manifestado su apoyo a ambas figuras.

Con información de AFP.

