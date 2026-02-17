Mundo

¿Marco Rubio o J. D. Vance? Así están las opciones de Donald Trump para su sucesor en la Presidencia; esto dicen las encuestas

Las encuestas internas del Partido Republicano marcan distancia entre ambos, aunque la carrera hacia 2028 recién comienza.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
17 de febrero de 2026, 7:01 p. m.
Marco Rubio y JD Vance
Marco Rubio y JD Vance Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump evitó esta semana inclinarse por un heredero claro dentro del Partido Republicano, pero volvió a mencionar los dos nombres que más suenan de cara a 2028: el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Es algo de lo que no tengo que preocuparme ahora. Me quedan tres años”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One. “J. D. es fantástico. Y Marco… ambos son fantásticos. Creo que Marco hizo un gran trabajo en Múnich”.

De acuerdo con Bloomberg, el presidente ha sido deliberadamente evasivo cuando se le pregunta quién debería liderar la fórmula republicana tras el final de su segundo mandato. Sin embargo, ha mencionado repetidamente tanto a Vance como a Rubio como posibles sucesores.

Tras la captura de Maduro, Marco Rubio gana terreno en la carrera hacia la Casa Blanca

La pregunta cobró fuerza luego de la participación de Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde recibió comentarios positivos por un discurso en el que destacó la herencia compartida con Europa y defendió la postura de la administración Trump sobre inmigración, liderazgo occidental y escepticismo climático. Según detalló Bloomberg, su tono fue más moderado que el de Vance en la edición anterior del foro.

Estados Unidos

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

Estados Unidos

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

Mundo

El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Estados Unidos

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

Mundo

Desde reuniones secretas hasta escándalos sexuales: las polémicas que le costaron la Presidencia de Perú a José Jerí

Estados Unidos

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

Mundo

Ramadán 2026: ¿cuándo empieza y qué significa el mes sagrado del Islam?

Noticias Estados Unidos

Vance defiende la economía del segundo gobierno Trump y lanza advertencia a empresas: “Serán castigadas si invierten en la China comunista”

Noticias Estados Unidos

El futuro de la relación Colombia-Estados Unidos: se pronunció el vicepresidente JD Vance

Mundo

“Serían imbatibles”: Trump destapa a sus favoritos para las elecciones de 2028

En ese evento, el año pasado, Vance arremetió contra aliados europeos y puso el foco en divisiones culturales, un enfoque que intensificó tensiones con la Unión Europea. Rubio, en entrevista con ese medio, sostuvo que no se apartaba del mensaje central de la administración, sino que buscaba explicar con mayor claridad su razonamiento estratégico.

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca.
Donald Trump y Marco Rubio. Foto: AP

Lo que dicen las encuestas en 2026

Más allá de las señales políticas, los sondeos recientes dentro del electorado republicano muestran, por ahora, una ventaja clara para JD Vance.

El Harvard Harris Poll de enero de 2026 sitúa a Vance con más del 50 % de respaldo en una hipotética primaria republicana, mientras Rubio aparece en segundo lugar con alrededor de 17 %. Otros estudios de finales de 2025 y comienzos de 2026 reflejan una tendencia similar: el vicepresidente lidera con márgenes amplios, aunque Rubio mantiene una base sólida dentro del partido.

Marco Rubio proyecta elecciones democráticas en Venezuela a largo plazo, mientras EE. UU. vigila el nuevo gobierno

Si bien se trata de mediciones tempranas, ya que las primarias de 2028 aún están lejos, los datos sugieren que Vance parte con ventaja entre votantes republicanos, especialmente dentro del electorado más alineado con el movimiento MAGA.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió que si Ucrania no acepta la propuesta de paz, Estados Unidos podría retirarse del proceso de mediación.
J.D. Vance, habla junto al presidente Donald Trump. Foto: Getty Images

Dos perfiles diferentes

El medio estadounidense destaca que Rubio, de 54 años, es un veterano del partido con amplia experiencia legislativa y un perfil internacional consolidado. Ha adoptado el enfoque agresivo de Trump en política exterior, pero con un estilo más diplomático en foros multilaterales.

Vance, de 41 años, relativamente nuevo en la política nacional, encarna la sensibilidad antiélite del movimiento MAGA y la inclinación de Trump por estrategias disruptivas e impredecibles. Bloomberg también manifiesta que el presidente ha pasado meses insinuando, en privado y a veces en público, una rivalidad entre ambos, sugiriendo por momentos que uno, y luego el otro, está mejor posicionado para tomar el relevo.

Más de Mundo

JD Vance critica la Inteligencia Artificial, aunque reconoce sus bondades.

Vicepresidente de EE. UU., JD Vance, lanza dura crítica a la IA, “hay muchas cosas que nos preocupan”

x

Inmigrante colombiano en Estados Unidos pide ayuda urgente para salvar la vida de su hijo

a

El descubrimiento del milenio: encuentran 1000 toneladas de oro y le corresponde todo a un solo país

Manifestantes sostienen pancartas en apoyo al destituido presidente venezolano Nicolás Maduro frente al Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, mientras Maduro aguarda su audiencia de lectura de cargos el 5 de enero de 2026 en Nueva York.

Inesperado giro en caso Maduro: justicia de Estados Unidos hace importante anuncio

El presidente interino de Perú, José Jeri, habla con legisladores en el Congreso en Lima, Perú, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Desde reuniones secretas hasta escándalos sexuales: las polémicas que le costaron la Presidencia de Perú a José Jerí

Desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, con disfraces, carrozas y música que atraen a miles de visitantes cada año

Mardi Gras 2026: conozca qué es esta colorida celebración y si es feriado en Estados Unidos

a

Ramadán 2026: ¿cuándo empieza y qué significa el mes sagrado del Islam?

El presidente de Perú, José Jerí, declaró el estado de emergencia en el país. (Photo by CONNIE FRANCE / AFP)

Congreso de Perú destituye al presidente José Jerí; el país tendrá a su octavo mandatario en diez años

a

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo

Noticias Destacadas