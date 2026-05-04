Últimos detalles del tiroteo que se presentó en zonas aledañas a la Casa Blanca: “El hombre huyó a pie”

En la tarde de este lunes, 4 de mayo, se registró un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, específicamente en el cruce de la calle 15 y la Avenida Independence, en Washington D. C. El incidente involucró a agentes federales y provocó el cierre preventivo de la sede presidencial durante varios minutos.

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La Oficina de Comunicaciones del Servicio Secreto de los Estados Unidos fue la primera entidad en reportar los hechos. Según el informe oficial, el personal de la institución intervino en una situación que derivó en el uso de armas de fuego.

“Una persona resultó herida por las fuerzas del orden; se desconoce su estado de salud. Se ruega evitar la zona, ya que los servicios de emergencia están interviniendo”, detalló el comunicado inicial.

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Detalles del enfrentamiento y reporte de víctimas

Tras el control de la escena, se confirmó que el saldo total de heridos fue de dos personas, incluyendo a un menor de edad. Matthew Quinn, subdirector del Servicio Secreto, ofreció una rueda de prensa en la que explicó que el tiroteo se originó cerca del National Mall, instantes después de que pasara por el sector una caravana que transportaba al vicepresidente JD Vance.

There will be a media briefing at 15th and Jefferson shortly.



The incident resulted from a confrontation between an armed individual and Secret Service Police. — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

Quinn señaló que los agentes identificaron a un individuo que portaba un arma de fuego. Al ser interceptado, el hombre emprendió la huida a pie, desenfundó su arma y disparó contra los oficiales.

Los agentes respondieron al fuego e hirieron al sospechoso, quien fue trasladado a un centro médico sin que se haya divulgado su condición actual hasta el momento. Asimismo, se informó que un transeúnte sufrió heridas leves durante el intercambio de disparos.

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Contexto y seguridad nacional

El subdirector Quinn declaró ante los medios de comunicación que no existen indicios de que el vicepresidente fuera el objetivo directo del ataque.

Momento en el que el hombre armado ingresa al lugar Foto: X/@AlertaNewsPlus

No obstante, evitó establecer vínculos entre este suceso y los recientes intentos de atentado contra el presidente Donald Trump. Este incidente se produce poco más de una semana después de que un hombre armado intentara vulnerar la seguridad en un hotel de la capital donde el mandatario asistía a un evento público.

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Por el hecho anterior, las autoridades mantienen bajo custodia a Cole Allen, de 31 años, acusado de intento de asesinato.

La seguridad en el Distrito de Columbia permanece en estado de alerta máxima, mientras las agencias de inteligencia y la policía local recolectan evidencia en el lugar de los hechos para determinar las motivaciones del sospechoso involucrado en el tiroteo de este lunes.

*Realizado con información de AFP.